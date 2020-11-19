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четверг, 19 ноября 2020 года   

Заголовок

«Песнь о Нибелунгах» глазами Жени Шефа

Заголовок на французском

«Nibelungenlied» revisité par Genia Chef

Город

Вадуц

Город на французском

Vaduz

Дата Афиши

с 2020-11-17 00:00:00 по 2021-05-23 00:00:00

Анонс русский

До 23 мая в Национальном музее Лихтенштейна в Вадуце проходит выставка родившегося в СССР художника, чье внимание привлек средневековый германский эпос. Подробности здесь.

Анонс французский

Le Musée national de Liechtenstein à Vaduz présente l’exposition d’un artiste né en l’URSS et attiré par une épopée médiévale en moyen haut-allemand composée au XIIIe siècle. Jusqu'à 23 mai 2021. Les détails.

 

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