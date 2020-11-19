«Песнь о Нибелунгах» глазами Жени Шефа

До 23 мая в Национальном музее Лихтенштейна в Вадуце проходит выставка родившегося в СССР художника, чье внимание привлек средневековый германский эпос. Подробности здесь.
Le Musée national de Liechtenstein à Vaduz présente l’exposition d’un artiste né en l’URSS et attiré par une épopée médiévale en moyen haut-allemand composée au XIIIe siècle. Jusqu'à 23 mai 2021. Les détails.
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Надежда Скардино: «Мне сложно поддерживать власть, которая поддерживает насилие»Знаменитая биатлонистка рассказала Нашей Газете о том, как складывается ее жизнь в Швейцарии, о спортивных достижениях и о политическом кризисе, который разразился в Беларуси, ставшей для нее вторым домом.
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