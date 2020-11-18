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среда, 18 ноября 2020 года   

Заголовок

"Романтизм в Швейцарии"

Заголовок на французском

"Romantisme en Suisse"

Город

Цюрих

Город на французском

Zurich

Дата Афиши

с 2020-11-16 00:00:00 по 2021-02-14 00:00:00

Анонс русский

Bыставка в Кунстхаусе Цюриха воздает должное вкладу страны в развитие романтического направления в мировой живописи. Подробности здесь.

Анонс французский

Une nouvelle exposition au Kunsthaus Zurich rend hommage à la contribution suisse au romantisme dans une perspective internationale. Les détails.

 

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