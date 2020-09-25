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пятница, 25 сентября 2020 года   

Минздрав обновил «карантинный список»

25.09.2020 - 15:24

Фото: L.Filipe C.Sousa, Unsplash

С 28 сентября в Швейцарии вступает в силу новый перечень стран, по возвращении из которых необходимо соблюдать десятидневный карантин. Из списка исключены Косово и Сан-Марино; добавлены Бельгия, Великобритания, Венгрия, Дания, Ирландия, Исландия, Люксембург, Марокко, Непал, Нидерланды, Оман, Португалия, Словения, Эквадор и Ямайка.

Из регионов приграничных государств с понедельника в «карантинном» списке фигурируют Бретань (Франция), Лигурия (Италия) и две австрийских федеральных земли – Верхняя и Нижняя Австрия. Все страны и территории перечислены на сайте bag.admin.ch.

Напомним, что по прибытии в Конфедерацию из одного из регионов с высоким риском заражения новым коронавирусом необходимо незамедлительно отправиться на карантин по месту жительства, а также в двухдневный срок обязательно уведомить об этом кантональные власти. Телефоны и электронные адреса кантональных служб приведены на сайте Минздрава.

Отрицательный результат теста на Covid-19 не отменяет обязательного карантина и не сокращает его продолжительность. За несоблюдение этого правила предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 10 000 швейцарских франков.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в тематическом досье.

 

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