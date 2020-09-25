Минздрав обновил «карантинный список»

С 28 сентября в Швейцарии вступает в силу новый перечень стран, по возвращении из которых необходимо соблюдать десятидневный карантин. Из списка исключены Косово и Сан-Марино; добавлены Бельгия, Великобритания, Венгрия, Дания, Ирландия, Исландия, Люксембург, Марокко, Непал, Нидерланды, Оман, Португалия, Словения, Эквадор и Ямайка.
Из регионов приграничных государств с понедельника в «карантинном» списке фигурируют Бретань (Франция), Лигурия (Италия) и две австрийских федеральных земли – Верхняя и Нижняя Австрия. Все страны и территории перечислены на сайте bag.admin.ch.
Напомним, что по прибытии в Конфедерацию из одного из регионов с высоким риском заражения новым коронавирусом необходимо незамедлительно отправиться на карантин по месту жительства, а также в двухдневный срок обязательно уведомить об этом кантональные власти. Телефоны и электронные адреса кантональных служб приведены на сайте Минздрава.
Отрицательный результат теста на Covid-19 не отменяет обязательного карантина и не сокращает его продолжительность. За несоблюдение этого правила предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 10 000 швейцарских франков.
От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в тематическом досье.
«Треники» или швейцарский паспорт?Коммуна Бубендорф (кантон Базель-сельский) отказывается натурализовать косовара, потому что он часто носит … спортивные брюки.
Утвержден размер страховых взносов на 2021 годСтоимость обязательной медстраховки в следующем году увеличится на 0,5% по сравнению с 2020 годом и составит в среднем 316,50 франков. В зависимости от кантона размер взносов изменится от -1,6% до +2,1%.
Бесплатные развлечения в ШвейцарииГде в Конфедерации отдохнуть всей семьей и набраться приятных впечатлений, не потратив ни сантима? Сегодня мы об этом расскажем…
Covid-19: новые решения правительстваФедеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу сегодня, 14 сентября 2020 года.
Covid-19: медленный, но устойчивый рост числа новых случаевСогласно еженедельному отчету об эпидемиологической ситуации, в течение 38-й календарной недели в Швейцарии и Лихтенштейне были подтверждены в лаборатории 2905 новых инфекций по сравнению с 2853 случаями на предыдущей неделе. 69% всех заражений пришлось на кантоны Берн, Женева, Цюрих и Во.
Утвержден размер страховых взносов на 2021 годСтоимость обязательной медстраховки в следующем году увеличится на 0,5% по сравнению с 2020 годом и составит в среднем 316,50 франков. В зависимости от кантона размер взносов изменится от -1,6% до +2,1%.