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среда, 9 сентября 2020 года   

Заголовок

Пауль Клее: жизнь как путешествие

Заголовок на французском

Paul Klee: la vie conçue comme un voyage

Город

Берн

Город на французском

Berne

Дата Афиши

с 2020-09-09 00:00:00 по 2021-01-24 00:00:00

Анонс русский

В Центре Пауля Клее проходит выставка, которая дает представление о творчестве художника через рассказ о местах, в которых он жил, творил и искал вдохновение. Подробности.

Анонс французский

Le Zentrum Paul Klee présente une exposition qui donne une vue d’ensemble de la création de Paul Klee à travers des lieux où l’artiste a vécu, travaillé ou cherché l’inspiration. Détails.

 

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среда, 30 сентября 2020 года
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