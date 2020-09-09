Пауль Клее: жизнь как путешествие

В Центре Пауля Клее проходит выставка, которая дает представление о творчестве художника через рассказ о местах, в которых он жил, творил и искал вдохновение. Подробности.
Le Zentrum Paul Klee présente une exposition qui donne une vue d’ensemble de la création de Paul Klee à travers des lieux où l’artiste a vécu, travaillé ou cherché l’inspiration. Détails.
Covid-19: Швейцария включила Украину в «карантинный» списокФедеральное управления здравоохранения (OFSP/BAG) обновило список стран, по возвращении из которых необходимо соблюдать карантин, добавив в перечень десять новых государств, включая Украину и Хорватию, и удалив восемь, в том числе Казахстан и Кыргызстан. Новый список действует с понедельника.
Covid-19: «Ситуация довольно хорошая»Строгие критерии для проведения мероприятий с участием более 1000 человек, миллионы не соответствующих стандартам масок, новый быстрый тест Roche – обо всех главных новостях по коронавирусу в Швейцарии можно узнать из нашего обзора.
Швейцарцы переезжают на дачиСпрос на виллы и загородные дома резко возрос после периода самоизоляции. Возможность удаленной работы также побуждает горожан перебираться поближе к природе.
Швейцария готовится к природным сюрпризам19 августа Федеральный совет утвердил план действий на 2020-2025 гг., включающий меры адаптации к изменению климата. Одна из его целей – сохранить качество жизни населения.
Covid-19: как развивается эпидемия в Швейцарии?Проведенное телеканалом SRF исследование объясняет, почему число новых случаев заражения в Конфедерации растет, а количество госпитализаций остается стабильным.
Новые меры против роста расходов на медстрахованиеНа состоявшемся 19 августа заседании Федеральный совет принял второй пакет мер, направленных на сдерживание роста расходов на медицинские услуги и позволяющих сэкономить около миллиарда франков. Консультации по этому вопросу продлятся до 19 ноября.
Добавить комментарий