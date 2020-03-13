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пятница, 13 марта 2020 года   

11.03.2020 - 18:54ВОЗ объявила вспышку Covid-19 пандемией

Заголовок

Таус Махачева в Лозанне

Заголовок на французском

Taus Makhacheva à Lausanne

Город

Лозанна

Город на французском

Lausanne

Дата Афиши

с 2020-03-12 00:00:00 по 2020-05-17 00:00:00

Анонс русский

В Лозаннском кантональном музее изобразительных искусств проходит выставка российской художницы. Подробности здесь.

Анонс французский

Le Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne (MCBA) présente l’exposition de l’artiste russe. Les détails.

 

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