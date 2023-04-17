Автор: Надежда Сикорская, Берн, 17. 04. 2023.
Предлагаем вашему вниманию подборку новостей из области медицины, которые кого-то заставят задуматься, а кого-то – пересмотреть семейный бюджет.|
Voici une sélection des nouvelles de la domaine médicale qui fera réfléchir les uns et revoir le budget familial les autres.
«Было бы здоровье…» Продолжение этой фразы может быть разным, но остается суть: какие бы катаклизмы не происходили вокруг нас, личное здоровье остается главным нашим достоянием, главным фактором, позволяющим справиться с трудностями и просто не утратить способность радоваться жизни.
«Большая семерка» недовольна Швейцарией… и требует от Берна принять дополнительные меры в отношении российских олигархов.
Доминик Фернандес – в защиту советского романаФранцузский писатель, профессор, член Французской академии, лауреат премии Медичи и Гонкуровской премии с высоты своих 93 лет решил привлечь внимание общественности к пласту литературы, который он сам называет «континентом, ждущим своего открытия». Интервью получилось большое, так ведь и тема – глыба.
Северное море Леона СпиллиартаВ Лозаннском музее Fondation de l’Hermitage проходит ретроспектива крупнейшего бельгийского художника-символиста начала 20 века.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
Алиса Лабас апреля 18, 2023
Sikorsky апреля 18, 2023
Добавить комментарий