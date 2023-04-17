Здоровье обходится все дороже и швейцарцам, и Швейцарии |Les coûts de santé continuent à augmenter pour les Suisses et pour la Suisse

«Было бы здоровье…» Продолжение этой фразы может быть разным, но остается суть: какие бы катаклизмы не происходили вокруг нас, личное здоровье остается главным нашим достоянием, главным фактором, позволяющим справиться с трудностями и просто не утратить способность радоваться жизни.