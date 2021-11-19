Швейцария находится в самом разгаре новой волны эпидемии, когда число случаев заболевания удваивается каждые две недели. Учитывая ситуацию, Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) выпустило рекомендации относительно бустерной дозы вакцины против коронавируса.

Бустерная вакцинация в Швейцарии

Санитарная ситуация складывается не самым лучшим образом. За последние сутки власти сообщили о 6017 новых случаях заболевания коронавирусом, 69 госпитализациях и девяти летальных исходах. Заболевшие Covid-19 занимают 16,8% имеющихся мест в отделениях интенсивной терапии, коэффициент заполняемости которых составляет 76,5%. Еженедельный отчет OFSP/BAG также не выглядит обнадеживающим. Так, за прошедшую неделю число летальных исходов выросло в два раза: в 18 кантонах было зарегистрировано 52 летальных исхода по сравнению с 25 случаями неделей ранее. За неделю увеличилось и число госпитализаций – с 209 до 290. Кроме того, среднее число пациентов с Covid-19 в отделениях интенсивной терапии выросло со 109 до 124 человек. Другими словами, тенденция складывается неутешительная – все показатели заболеваемости растут.

По оценкам экспертов, Конфедерацию накрыла новая волна заболеваемости, однако госпитализации пока растут не так быстро, как новые случаи. Госпитализации происходят во всех возрастных группах, но особенно среди людей в возрасте старше 70 и 80 лет. В отделениях интенсивной терапии половина пациентов с ковидом – это люди моложе 60 лет, 26% – моложе 40 лет, а 10% были полностью вакцинированы. Представительница Минздрава Виржини Массери отметила в ходе брифинга во вторник, что к этим показателям следует относиться с осторожностью. По ее словам, на их основе нельзя сделать прямой вывод об эффективности вакцин, так как необходимо сравнить долю вакцинированных и невакцинированных людей среди тех, кто попадает в больницу.

Минздрав рекомендует бустерную дозу вакцины в приоритетном порядке для следующих категорий граждан: людей старше 65 лет; тех, кто проживает в домах престарелых; персонала, работающего с пожилыми людьми; особо уязвимых людей, страдающих хроническими заболеваниями. Третья доза вводится через шесть месяцев после предыдущей вакцинации. Ожидается, что официальная рекомендация о бустерной вакцинации для людей моложе 65 лет последует в конце ноября.

Итоги национальной недели вакцинации

Никто, наверное, не ожидал чудес от кампании по вакцинации - власти, в целом, оценивают ее итоги как умеренные. По предварительным данным, в среднем в Конфедерации было привито на 10% больше людей, чем за предыдущие семь дней. Кампания была особенно успешной в Центральной Швейцарии и Тичино. Кроме того, осведомленность о пользе и рисках вакцинации, вероятно, значительно повысилась. На настоящий момент 65,09% жителей Конфедерации уже получили две дозы. Доля полностью вакцинированных лиц среди населения старше 12 лет (минимальный возраст для вакцинации в Швейцарии) составляет 74,07%.

Тем временем, швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic рассматривает вопрос о вакцинации детей в возрасте от 6 до 11 лет. Компания Moderna намерена расширить показания к применению своей мРНК-вакцины от Covid-19 и подала соответствующую заявку на основании текущего клинического исследования с участием почти 5 000 детей этой возрастной группы. В ходе испытания пациенты получили две инъекции с интервалом в 28 дней. Дозы были уменьшены по сравнению с теми, которые получают взрослые.

Добавим, что некоторые европейские страны не рекомендуют прививать молодых людей младше 30 лет препаратом Moderna из-за риска возникновения миокардита. Кроме того, согласно исследованию Университета Фрибурга и Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне, соотношение риска и пользы от вакцинации у детей до 12 лет менее очевидно, чем у взрослых, поэтому этот вопрос остается открытым с научной точки зрения. Международная группа экспертов по детским вакцинам, проводившая исследование, не выступает ни против, ни за вакцинацию, но указывает на некоторые важные моменты. В частности, заболевание у большинства детей протекает в легкой форме. Кроме того, ученым все еще не хватает надежных данных, чтобы быть уверенным в том, что преимущества вакцинации детей в возрасте до 12 лет перевешивают потенциальные риски. Тем не менее, имеющиеся данные свидетельствует о том, что мРНК-вакцины безопасны, хорошо переносятся и вызывают сильный иммунный ответ у детей. В целом, вакцинация детей необходима для защиты от последствий длительного ковида и, в редких случаях, от мультисистемного воспалительного синдрома.

Стоит ли ждать ужесточения санитарных мер?

В связи с растущим числом заражений многие европейские страны снова вводят противоэпидемические ограничения, но Швейцария продолжает идти своим путем. После консультации с кантонами Федеральный совет пришел к выводу, что действующие меры и уровень вакцинации будут достаточными в борьбе с пандемией. Об этом в четверг заявил федеральный советник Ален Берсе на пресс-конференции, которая состоялась после встречи с кантональными директорами здравоохранения. В качестве возможных мер упоминались расширение сферы действия сертификатов и переход на удаленную работу.

Президент Кантональной конференции директоров здравоохранения Лукас Энгельбергер в свою очередь отметил, что ситуация в больницах в настоящее время является приемлемой, но именно ближайшие дни и недели станут решающими и покажут, достаточно ли имеющегося уровня вакцинации и комплекса мер для предотвращения давления на систему здравоохранения. Цель властей по-прежнему заключается в том, чтобы не допустить перегрузки больниц.

Кроме того, Ален Берсе призвал людей старше 65 лет, а также тех, кто входит в группу риска, записаться на бустерную вакцинацию. Через шесть месяцев после прививки защита от легких форм инфекции снижается с 90 до 50%. По словам министра здравоохранения, бустерная инъекция для более молодого населения будет рассматриваться после того, как люди старше 65 лет и уязвимые лица сделают прививки.