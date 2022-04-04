Пронизывающий холодный ветер и снег с дождем – невесенняя субботняя погода не испугала решивших присоединиться к проходившей в Берне национальной демонстрации за мир. К участию в ней призвали профсоюзы, религиозные общины, некоммерческие организации и все швейцарские партии, за исключением Народной партии Швейцарии (UDC/SVP).

Сбор был назначен на площади Шютценматте, куда уже с часу дня начали стекаться люди самых разных возрастов, некоторые приходили с детьми. В руках – плакаты с призывами остановить войну, прекратить закупать газ и нефть у России, а также ввести еще более жесткие санкции. Развевались флаги Украины и Евросоюза, международные радужные флаги мира, а также бело-сине-белые флаги, ставшие знаком российского антивоенного движения. Солидарные с Украиной белорусы несли протестные бело-красно-белые флаги. В колонне шли представители самых разных политических течений и организаций. Так, членов крупнейшего швейцарского профсоюза можно было узнать по флагам Unia, а фемактивисток – по транспаранту «Феминистки против войны».

Примерно в 14.15 участники демонстрации двинулись в сторону Федерального дворца, скандируя «Stop Putin, stop war». Маршрут пролегал через Вайзенхаусплац и Корнхаус. Колонну возглавляла группа людей (включая посла Украины в Швейцарии Артема Рыбченко), которые несли бело-синий транспарант с надписью «За мир» на разных языках. К трем часам дня колонна дошла до Федеральной площади, где уже были установлены сцена и большой экран. Начался митинг: речи спикеров перемежались музыкальными номерами.

Первой по видеосвязи из Львова выступила представительница Конфедерации свободных профсоюзов Украины Олеся Брязгунова, которая поблагодарила присутствующих за проявленную солидарность и обратилась с призывом поддерживать беженцев, добиваться введения санкций и оказывать помощь Украине.

Следующей к трибуне вышла глава швейцарской секции международной правозащитной организации Amnesty International Александра Карле, которая сравнила осаду Мариуполя с бомбардировкой Алеппо во время сирийской войны. «Мы собрались здесь сегодня, чтобы обеспечить справедливость. Виновные должны быть привлечены к ответственности», - заявила она, выразив надежду на то, что нынешние события приведут к более гуманному отношению к беженцам в целом.

Действительно, в швейцарских СМИ в последнее время все чаще пишут о «плохих» и «хороших» беженцах: Швейцария проявила огромную солидарность с украинцами, принимая их без бюрократических проволочек, тогда как беженцы из других стран не получали такой поддержки. Означает ли это, что в обществе произошел перелом в отношении тех, кто ищет убежище? С этим вопросом мы обратились к Александре Карле, после того, как она завершила свое выступление. «Это то, на что мы надеемся. Мы видим сейчас, что украинцы пользуются большой поддержкой, и люди открывают для них двери своих домов. Мы надеемся, что в будущем это коснется всех людей, которые бегут от войны и преследований. Европа часто отграничивалась от внешнего мира и не хотела никого пускать. Конечно, украинцы – европейцы, но каждый, кто бежит от войны, имеет право на защиту», - пояснила Александра. Она также выразила восхищение россиянами, которые не боятся открыто высказывать свою антивоенную позицию, несмотря на репрессии: «Я восхищаюсь людьми, которые в России выходят на улицы и протестуют против этой войны, зная, что с ними произойдет – их арестуют и будут судить. И несмотря на это они изо дня в день выходят на улицы. Это невероятно. Поэтому я постоянно выступаю в Швейцарии за то, чтобы эти люди тоже получили защиту, если им придется когда-нибудь бежать. Это касается активистов, журналистов, тех, кто работает в неправительственных организациях. Они обладают огромным мужеством, если они высказываются против войны, правительства и Владимира Путина. Мы солидарны с ними и восхищаемся ими».

Затем на сцену поднялась представительница водуазского отделения Комитета солидарности с украинским народом Анна Перехода, родившаяся в Донецке и живущая в Швейцарии с 2013 года. В своей речи она отметила, что ответственность за войну лежит не только на Владимире Путине, но также на компаниях и властях тех стран, которые продолжают вести бизнес с Россией. Мы обратились к Анне с просьбой подробнее рассказать об истории создания и целях организации, которую она представляла на митинге. «Комитет солидарности с украинским народом и российскими антивоенными активистами был сформирован 1 марта в Лозанне, Женеве и еще нескольких городах Романдии и Тичино. Наши цели – дать голос украинским прогрессивным силам, представлять интересы украинцев и продвигать в Швейцарии нашу повестку вместе со швейцарскими политическими силами и ассоциациями», - отметила Анна. По ее словам, члены Комитета требуют того, чтобы российские войска полностью вышли из Украины, чтобы за спиной Украины не заключались договоры с Россией, а интересы украинского народа оставались приоритетом. Также Комитет выступает за введение санкций и блокирование швейцарских счетов российских олигархов, близких к Владимиру Путину. По мнению Анны, принятых Федеральным советом санкций недостаточно, так как они не затрагивают всех ответственных за войну приближенных российского президента. «Если не следить за применением санкций, то они не будут применяться, как положено. Кроме того, Швейцария является центром сырьевой торговли. Через Женеву идет торговля 80% газа и нефти из России. Нам кажется, что Швейцария – это хорошее место для того, чтобы напомнить, что ответственными за эту войну является не только Путин, но и те, кто все эти годы поддерживал его криминальный режим, несмотря на то, что он делал в Чечне, Сирии и Украине с 2014 года. Интересы российских компаний, которые продают нефть и газ, никаким образом от этого не пострадали. Наша цель – давить на эти места», - заявила Анна.

Комитет оказывает гуманитарную помощь и недавно, например, отправил медикаменты на сумму 26 000 франков в украинские больницы. Анна настроена критично по отношению к таким крупным организациям, как Красный Крест, которые, по ее словам, инертны и медлительны. «Конкретная помощь не доходит до украинцев», - сказала она. Кроме того, Комитет занимается организацией демонстраций и культурных вечеров, собирает средства и помогает украинским беженцам в Швейцарии. «У нас есть команда волонтеров, которые находятся на вокзалах и в центрах приема беженцев, помогают с переводом и поиском жилья. Это тоже часть нашей работы», - добавила Анна Перехода.

Президент Швейцарской протестантской реформатской церкви Рита Фамос выступила на митинге от имени Швейцарского совета религий и заявила, что с точки зрения христианства эта война не может быть легитимной. «Мы считаем общим долгом верующих остановить эту войну», - призвала она.

После Риты Фамос слово взяла режиссер и представительница демократической российской оппозиции Анжелика Оберхольцер-Смирнова. В начале своей речи она провела параллели между нападением России на Украину и нападением Германии на Советский Союз – обе войны начались, в том числе, с бомбардировок Житомира и Киева. «Наша родина, Россия, начала войну со страной, которую всегда называли братским народом, со страной, с которой у нас общие корни. Со страной, которая считается истоком старой Руси. С независимой страной со своей конституцией и законами. Все представления о добре и зле, вся картина мира взорвались в голове в одно мгновение», - сказала Анжелика. Как и многие другие россияне, она испытала шок, гнев, беспомощность, чувство несправедливости. «Мы, русские, были парализованы. Это правительство породило самый страшный кошмар и сделало всех нас соучастниками и изгоями, нанесло на нас стигму врага. На наших глазах оно уничтожает Украину и превращает Россию в Северную Корею-2 с абсолютно тоталитарным режимом», - продолжила Анжелика, отметив, что мыслящим людям сегодня в России затыкают рты, их сажают за правду, независимые СМИ закрываются, а те, кто выходит на митинги, рискуют очень многим. «Мы не выбирали эту войну. Мы хотим чтобы война в Украине прекратилась», - заявила она и рассказала о том, что живущие в Швейцарии россияне, как и тысячи других волонтеров, помогают беженцам. А организация «Россия будущего» выходит каждую среду на митинги в Цюрихе под бело-сине-белым флагом – новым символом мирной России.

В конце митинга на сцену вышла Екатерина Гликман – журналистка «Новой газеты», которая недавно была вынуждена приостановить работу из-за репрессивного закона о «фейках» и давления властей. Екатерина рассказала о Нобелевской премии мира, присужденной главному редактору «Новой Газеты» Дмитрию Муратову, и о цене правды в России: шестеро журналистов издания были убиты. «Всем россиянам придется заплатить за последствия войны, независимо от того, заслужили они это или нет. Мы несем ответственность за это. Я несу ответственность за это, просто потому, что я русская», - сказала Екатерина. В своей речи она подняла важный вопрос, к которому так или иначе в ходе митинга возвращались и некоторые другие спикеры. Только ли россияне несут ответственность за происходящее? Коррупция, нарушение прав человека, репрессии, ограничение свободы слова – об этом независимые российские журналисты рассказывали годами, но Запад предпочитал закрывать глаза на эти «внутренние проблемы», продолжая закупать газ и нефть в России. «Теперь Путин бомбит Украину. Путин разрушает Россию. Путин угрожает миру ядерным оружием. И никто не может его остановить. Теперь это внешняя проблема, и нам придется решать ее вместе», - заявила Екатерина Гликман и призвала собравшихся ценить демократию и беречь свободу слова, которая у них есть. Свое выступление она закончила словами, которые в России оказались под запретом: «Нет войне».

«Я хочу сказать, что журналисты «Новой газеты» совершенно не унывают. Не надо нас хоронить. Никто не уволился и никто не испугался. Мы столько все пережили, этих людей не остановишь. Мы-то продолжим свое существование, а те, кто развязал войну, – нет», - добавила Екатерина в разговоре с корреспондентом Нашей Газеты. После того, как все спикеры выступили, была объявлена минута молчания.

В демонстрации участвовал и украинский посол Артем Рыбченко. «В первую очередь, как посол и как украинец, я хочу поблагодарить Швейцарию за конкретные – исторические – шаги. Это расширение санкционного списка и та ступень миграционной политики, которая доступна для украинцев впервые в истории (Федеральный совет впервые активировал защитный статус S для украинских беженцев - прим. ред.). Конечно, мы не можем останавливаться, и мы об этом сегодня говорили в парламенте. Мы должны идти вперед и продолжать усиливать давление на агрессора, на тех, кто убивает украинцев, в том числе детей и женщин. И, конечно, нам важно сотрудничать со швейцарскими коллегами, потому что Швейцария – это крупный финансовый хаб в Европе. Сегодня в Берне была с коротким, но важным визитом группа украинских депутатов. Я бы даже сказал депутаток, потому что мужчины не могут выезжать из страны, поэтому большой удар берут на себя женщины – депутаты, дипломаты, политики. Мы движемся вперед совместными усилиями. И очень важно, что нас слышат», - рассказал Артем Рыбченко Нашей Газете.

Около 16.30 митинг мирно завершился, люди разошлись, начались работы по демонтажу сцены. Небольшая группа украинцев с сине-желтыми флагами еще какое-то время оставалась вместе с украинским послом на Федеральной площади, по которой разносились слова исполняемого ими национального гимна: «Душу й тіло ми положим за нашу свободу, І покажем, що ми, браття, козацького роду».

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