Демонстрация за мир

2 апреля в Берне около десяти тысяч человек вновь вышли на демонстрацию против войны. О том, как проходил митинг, читайте в нашем репортаже. Нажмите на фото, чтобы увидеть его целиком. Все фото – Nashagazeta.ch.
Путин – симптом, а не болезньЗнаменитый российский писатель Михаил Шишкин поделился с Нашей Газетой своим видением украинской катастрофы и ее последствий.
Катерина Бересток: «Нам надо жить дальше»Наша симпатичная собеседница приехала в Женеву две недели назад из Харькова, оставив должность юриста в международном аэропорту города. Ожидает получения статуса S, который швейцарские власти предоставляют беженцам из Украины. А пока мы сидим в кафе и говорим о том, что было вчера, есть сегодня и будет завтра.
Covid-19: Федеральный совет снимает последние ограниченияС 1 апреля в Швейцарии будут отменены все противоэпидемические меры. В общественном транспорте больше не нужно носить маски, а заболевшие коронавирусом не должны соблюдать режим самоизоляции. Поскольку сегодня еще только 31-е марта, не сомневайтесь - это не розыгрыш!
Как Швейцария принимает украинских беженцевС начала войны более трех миллионов человек бежали из Украины, причем не только в соседние страны, но и в Швейцарию. На сегодняшний день около 10 000 украинских беженцев были зарегистрированы Государственным секретариатом по миграции (SEM), по оценкам которого защиты в стране могут искать еще несколько десятков тысяч украинцев.
Изучение истории швейцарской внешней политики под угрозой закрытияВышел в свет 27-й и, может быть, последний том серии «Швейцарские дипломатические документы». Серия эта выходит с 1979 года и регулярно публикует, как «в бумаге», так, с конца 1990-х годов, и в электронном виде, важнейшие внешнеполитические документы Конфедерации после 1848 года.
Берн принял новые санкции против РоссииФедеральный совет присоединился к очередному раунду санкций, принятых Брюсселем. Теперь швейцарский санкционный список полностью соответствует европейскому. Что это значит для тех, чьи имена перечислены в списке, а также для обычных россиян?