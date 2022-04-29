«Надо срочно понять Путина»

Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 29. 04. 2022.
Мнение представителей Народной партии Швейцарии (UDC/SVP) часто выделяется из общего хора. Однако не считаться с ним было бы неправильно, если учесть, что именно эта консервативная партия, оцениваемая как правая или ультра-правая, занимает наибольшее число мест в Национальном совете, так называемой низшей палате парламента страны – 55 из 200.|
Les opinions des membres de L’Union démocratique du Centre (UDC/SVP), vont souvent à l’encontre du chorus général. Mais il ne serait pas raisonnable de simplement ignorer l’avis de cet parti un conservateur et nationaliste, classé de la droite à l'extrême droite, vu qu’il occupe le plus grand nombre de sièges dans le Conseil national - 55 sur 200.
С самого начала войны России против Украины Наша Газета освещает ее сквозь швейцарскую призму, стремясь к максимальной объективности. В споре, как известно, рождается истина. Спор – это тоже форма диалога. А без диалога выход из кризиса невозможен – затыканием ушей положительного результата не добьешься. Ознакомив вас недавно с открытым письмом, распространенным при поддержке Социалистической партии Швейцарии, мы считаем полезным донести до вашего сведения несколько иную точку зрения. Речь идет об интервью, данном газете Blick Национальным советником от НПШ (Цюрих) Альфредом Хеером. Мнение господина Хеера интересует нас потому, что он не только член швейцарского парламента, но и официальный докладчик Совета Европы по Украине, где неоднократно бывал и встречался с президентом Владимиром Зеленским. Вот этот текст, в нашем переводе.
Как Вы оцениваете развитие Украины вплоть до начала войны?
В последние годы Украина значительно продвинулась на пути демократии. Несмотря на то, что коррупция остается важнейшей проблемой, я мог констатировать, что о ней открыто говорят во всех институтах и что реформы были введены. И даже если столь глубокая коррупция не может быть упразднена со дня на день, в Украине все же прошли демократические и открытые выборы, в которых Владимир Зеленский победил покинувшего свой пост Петра Порошенко.
Вас удивляет боевой дух Зеленского?
До войны позиция Зеленского была слабой. Страна была разделена. Готовилось постановление об аресте Порошенко по обвинению в государственной измене. Различные теневые олигархи хотели сместить Зеленского с помощью парламента и навязать проведение новых выборов. Развязанная Россией война вынудила украинцев сплотиться. И в этом, безусловно, основная ошибка в расчетах Кремля: там думали, что из-за внутренних распрей Украина будет легкой добычей.
Почему Украина так важна для Владимира Путина?
Исторически, Киевская Русь – это колыбель русской нации. Крым и Одесса были отвоеваны русскими у Оттоманской империи в 18 веке. Во время Второй мировой войны Красная армия потеряла десятки тысяч солдат в одной только битве за Киев, сражаясь против немецкой армии. Севастополь в Крыму – стратегический порт для России. В силу этих причин Путин исторически считает Украину русской территорией.
НАТО подвергается регулярной критике. Но мог ли запад реально предотвратить войну?
Трудно сказать. Если бы мы согласились считать Украину задворками России, то, бесспорно, да. Но право на самоопределение распространяется и на украинцев. Во время моих поездок я ясно видел, что они не хотят находиться под давлением Кремля. Даже многочисленные русскоязычные украинцы хотят сотрудничества с Западом, потому что признают, что в этом случае надежнее гарантированы демократия, свобода слова и благосостояние. Вероятно, Путин всегда следовал четкой стратегии. Он мог вынашивать ее в течение долгого времени, в то время как западные правительства каждый раз меняются.
Ваша партия сейчас заставляет говорить о себе из-за тех, что «понимает Путина».
Действительно, понять Путина необходимо, и срочно. Если бы мы его поняли, то поняли бы и то, что его угрозы – не пустые слова. Мы бы лучше подготовились к приему волны беженцев. У Федерального совета не было готового сценария на случай, если Путин действительно вторгнется в Украину. Поспешное принятие вслед за ЕС бесполезных и беззаконных санкций против российских предприятий говорит о многом. Федеральный совет до сих пор не заметил, что российские олигархи, делающие инвестиции в некоторые страны ЕС, были сознательно из него изгнаны.
Однако отношение к санкциям большинства отличается от Вашей позиции и позиции вашей партии. Продолжите ли Вы деятельность докладчика, если ситуация вновь это позволит?
В качестве докладчика я отвечаю за демократическое развитие и правовое государство, находящееся в диалоге с украинскими представителями. У них сегодня другие заботы, что вполне понятно. На основе того, что я знаю о Кремле, война продолжится до тех пор, пока значительные территории на востоке Украины и побережье Черного моря не окажутся под контролем Российской Федерации. Путину уже нечего терять. Украинцы борются за свое выживание. Несмотря ни на что, я не теряю надежды, что разум победит и война скоро закончится.
Собираетесь ли Вы вновь отправиться в Украину?
Запланирован мой визит в Украину в качестве докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы. Однако необходим четкий мандат и четкие цели, чтобы не вышел туризм во время катастрофы.
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