Автор: Надежда Сикорская, Берн, 8. 01. 2020. Просмотров: 367
2020 год пройдет в Швейцарии в дебатах о цене здравоохранения. Выдвинутые Социалистической и Христианско-демократической партиями инициативы собрали по 100 000 подписей, необходимых для передачи их в Федеральную канцелярию – несмотря на разницу в предлагаемых решениях.|
L'année 2020 sera marquée en Suisse par le débat sur les coûts de la santé. Deux initiatives, du PS et du PDC, ont chacune obtenu les 100'000 signatures nécessaires être présentées à la Chancellerie fédérale – malgré que les solutions apportées soient très différentes.
Помните старый советский анекдот насчет того, что, чтобы у нас лечиться, надо иметь железное здоровье? Увы, он становится все более применим к Швейцарии – наши читатели, проживающие на ее территории, по себе знают, как неуклонно ползет вверх стоимость медицинской страховки. А ведь начиналось все вполне разумно.
Напомним, что во время разработки, в начале 1990-х, федерального закона об обязательном медицинском страховании и на момент вступления его в силу в 1996 году, предполагалось, что расходы по этой графе не должны будут превышать 8% семейного бюджета. Однако это ограничение не было закреплено в законе, и теперь, 23 года спустя, мы констатируем, что намеченная цифра выросла в разы.
Согласно данным, содержавшимся в докладе Федеральной службы здравоохранения за 2017 год, сегодня в среднем 14% доходов работающих членов семьи уходит на медицинскую страховку – несмотря на субсидии в тех случаях, когда они имеют на них право. Но и это не предел: по мрачным прогнозам, «доля здоровья» может дойти – для бездетных пар с 60 000 фр. дохода в кантонах Юра и Женева – до 24%. Это согласитесь, too much и приводит, как писала недавно Наша Газета, к общему снижению доходов домохозяйств.
Граждане Швейцарии, в отличие от французских соседей, парализующих страну в знак протеста против предложенной правительством пенсионной реформы, не рубят сук, на котором сидят, а действуют другим, не менее законным, но более привычным для них способом – выносят вопрос на голосование.
За десять месяцев с момента запуска, в феврале 2019 года, инициатива Социалистической партии, направленная на снижение выплат за медицинскую страховку, собрала 116 тыс. подписей, передал радиоканал SRF. Ее суть – ограничить эту статью семейных расходов 10%, чтобы облегчить положение семей с низкими и средними доходами. Такая мера обойдется государству в 4 миллиарда франков. Авторы инициативы стремятся гармонизировать систему субсидий между кантонами и зафиксировать «сбалансированное» их финансирование между кантонами и Федеральным правительством.
Отметим, что модель «установления потолка» уже привлекла внимание руководства кантона Во, который, с 1 сентября 2018 года, медленно, но верно движется к пределу на уровне 12%. А с начала этого года все домохозяйства, где стоимость страховки превышает 10% доходов, могут рассчитывать на субсидии.
Христианско-демократическая партия (PDC) приступила к работе на четыре месяца раньше социалистов и тоже собрала более 100 тысяч подписей, однако решила не останавливаться на достигнутом, чтобы обеспечить себе «запас» – на всякий случай. В сформулированном ею тексте говорится, что, если расходы на здоровье растут быстрее, чем зарплаты, логично ввести механизм, аналогичный «долговому тормозу» – так была названа специальная мера, призванная замедлить темпы рост государственного долга Конфедерации, которую в 2001 году на референдуме поддержало населения страны и которая в 2003 году приобрела силу закона. В случае принятие этой инициативы федеральному и кантональным правительствам придется принять соответствующие меры.
Социалисты собираются передать текст и подписи в Федеральную канцелярию уже 23 января, христианские демократы чуть позже, но обе партии рассчитывают принудить парламент к быстрому реагированию.
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