Помните старый советский анекдот насчет того, что, чтобы у нас лечиться, надо иметь железное здоровье? Увы, он становится все более применим к Швейцарии – наши читатели, проживающие на ее территории, по себе знают, как неуклонно ползет вверх стоимость медицинской страховки. А ведь начиналось все вполне разумно.



Напомним, что во время разработки, в начале 1990-х, федерального закона об обязательном медицинском страховании и на момент вступления его в силу в 1996 году, предполагалось, что расходы по этой графе не должны будут превышать 8% семейного бюджета. Однако это ограничение не было закреплено в законе, и теперь, 23 года спустя, мы констатируем, что намеченная цифра выросла в разы.



Согласно данным, содержавшимся в докладе Федеральной службы здравоохранения за 2017 год, сегодня в среднем 14% доходов работающих членов семьи уходит на медицинскую страховку – несмотря на субсидии в тех случаях, когда они имеют на них право. Но и это не предел: по мрачным прогнозам, «доля здоровья» может дойти – для бездетных пар с 60 000 фр. дохода в кантонах Юра и Женева – до 24%. Это согласитесь, too much и приводит, как писала недавно Наша Газета, к общему снижению доходов домохозяйств.



Граждане Швейцарии, в отличие от французских соседей, парализующих страну в знак протеста против предложенной правительством пенсионной реформы, не рубят сук, на котором сидят, а действуют другим, не менее законным, но более привычным для них способом – выносят вопрос на голосование.



За десять месяцев с момента запуска, в феврале 2019 года, инициатива Социалистической партии, направленная на снижение выплат за медицинскую страховку, собрала 116 тыс. подписей, передал радиоканал SRF. Ее суть – ограничить эту статью семейных расходов 10%, чтобы облегчить положение семей с низкими и средними доходами. Такая мера обойдется государству в 4 миллиарда франков. Авторы инициативы стремятся гармонизировать систему субсидий между кантонами и зафиксировать «сбалансированное» их финансирование между кантонами и Федеральным правительством.

Отметим, что модель «установления потолка» уже привлекла внимание руководства кантона Во, который, с 1 сентября 2018 года, медленно, но верно движется к пределу на уровне 12%. А с начала этого года все домохозяйства, где стоимость страховки превышает 10% доходов, могут рассчитывать на субсидии.



Христианско-демократическая партия (PDC) приступила к работе на четыре месяца раньше социалистов и тоже собрала более 100 тысяч подписей, однако решила не останавливаться на достигнутом, чтобы обеспечить себе «запас» – на всякий случай. В сформулированном ею тексте говорится, что, если расходы на здоровье растут быстрее, чем зарплаты, логично ввести механизм, аналогичный «долговому тормозу» – так была названа специальная мера, призванная замедлить темпы рост государственного долга Конфедерации, которую в 2001 году на референдуме поддержало населения страны и которая в 2003 году приобрела силу закона. В случае принятие этой инициативы федеральному и кантональным правительствам придется принять соответствующие меры.



Социалисты собираются передать текст и подписи в Федеральную канцелярию уже 23 января, христианские демократы чуть позже, но обе партии рассчитывают принудить парламент к быстрому реагированию.



