Автор: Заррина Салимова, Веве-Эпиналь, 13.09.2024.
Дочерняя компания швейцарской группы Nestlé, ставшая объектом двух предварительных расследований, достигла соглашения во Франции.|
La filiale du groupe suisse Nestlé, qui faisait l’objet de deux enquêtes préliminaires, a trouvé un accord avec la justice française.
Сделка, заключенная Nestlé Waters с прокуратурой французского города Эпиналь, положила конец громким разбирательствам.
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