Туристы из России, их качество и количество

В начале лета Наша Газета рассказывала о трудностях, которые приходится преодолевать швейцарской туристической индустрии, и о новых вызовах, с которыми она сталкивается – сначала санитарный кризис, потом война в Украине. В той публикации речь шла, в частности, об отсутствии туристов из России, которые расцениваются местными профессионалами как качественные, поскольку они «приезжают надолго и тратят огромные суммы».

Судя по всему, несмотря на утверждение о том, что незаменимых нет, образовавшуюся пустоту заполнить не удалось, и тема эта продолжает волновать представителей отрасли, доказывая, что количество не всегда важнее качества.

Действительно, при населении в размере 146 млн человек, Россия не занимает первые строчки в списке стран, откуда в Швейцарию приезжает наибольшее количество путешественников, и даже не входит в топ-15. Она далеко отстает от Германии, Великобритании, США или Франции и представляла собой до пандемии коронавируса лишь 1% (360 тысяч ночевок в год) общего туристического потока. При этом свою малочисленность российская клиентура явно компенсирует качеством, вернее покупательной способностью, которую она щедро демонстрирует на знаменитых горных курортах и в люксовых магазинах крупных городов.

Согласно данным Федеральной статистической службы, опубликованным газетой Le Temps, туристы из России группируются в основном в четырех локациях. Первое место занимает Цюрих. «Центр города находится лишь в десяти минутах от аэропорта на общественном транспорте. Именно поэтому Цюрих так удобен для путешествий из города в город и так высоко ценится в качестве отправной платформы для познания Швейцарии», - объяснил это явление директор Туристического офиса Цюриха Ули Хеер, не сумев при этом назвать символическое место в городе, где проходят ежегодные встречи русскоязычной общины. Насчет неизменного места встречи мы тоже не рискнем высказываться, хотя точно знаем, что многие наши соотечественники с одинаковым удовольствием посещают бутики на Банхофштрассе, любуются витражами Марка Шагала в Фраумюнстере и фотографируются на фоне мемориальной доски «Здесь жил Ленин» в переулке Шпигельгассе. А вот то, что удобство общественного транспорта для «качественных» российских туристов роли не играет, готовы утверждать – не пользуются они общественным транспортом.

Вслед за Цюрихом выстроились по росту Женева, Церматт и Санкт-Мориц – три эти коммуны давно облюбованы обеспеченными путешественниками. «Отличительная особенность русских в том, что они выбирают конкретные направления для отдыха, - анализирует ситуацию представитель гостиничной ассоциации HotellerieSuisse Томас Аллеман. – Эти вояжеры способны тратить очень большие суммы, особенно на горных курортах. Их отсутствие в Швейцарии в этом году ощущается».

Что считается «очень большими суммами»? По информации Федеральной статистической службы, во время пребывания в Швейцарии российский турист тратит в день в среднем 250 франков – в отличие от путешественников из большинства других стран, чьи среднестатистические затраты не превышают 165 франков. Предугадываем ироническую усмешку некоторых читателей и сами не может от нее удержаться: для некоторых наших сограждан 250 франков – совсем не «большие деньги», да и не только для них: туристы из ряда стран Азии и США опережают «наших», располагая ежедневным бюджетом от 270 до 330 франков, а лидируют представители стран Персидского залива, которые легко расстаются в Швейцарии с 420 франков в день. В среднем. Тем не менее, если помножить российские «суточные» на число ночевок, то получается все же 89 млн франков, а это уже кое-что. Представитель Suisse Tourisme Вероник Канель уточняет также, что российские туристы предпочитают отели класса люкс – в 2019 году больше половины из них выбрали заведения с четырьмя или пятью звездами, они и страдают больше остальных от отсутствия этой категории постояльцев.

Швейцарские специалисты верно подметили, что, помимо толстых кошельков, российские туристы выгодны тем, что предпочитают для отдыха в Швейцарии не пиковые сезоны: например, между январем и мартом, когда остальные уже отгуляли Рождество, а в России и Новый год, и Рождество, и 23 февраля, и 8 марта… «Доля русских не превышает 1,5% всех отдыхающих на станции, - сохраняет спокойствие руководитель Туристического офиса Церматта Даниэль Люгген. – Для того, чтобы гостиничный сектор вновь испытал серьезные затруднения, надо, чтобы война распространилась на всю Европу, чего мы, разумеется, не желаем. Тем не менее, уже сегодня ситуация тревожная из-за экономического контекста и продолжающейся пандемии. В настоящий момент наша отрасль «выезжает» за счет желания многих воспользоваться накопившимися отпусками. Но следующие несколько лет могут вновь быть очень сложными для туризма».

«Мы опасаемся прежде всего драматических последствий этого конфликта для гражданского населения, а также экономических последствий в целом, включая их влияние на международные поездки. Беспокоят уже известные факторы, влияющие на стоимость путешествий по Швейцарии, при чем не только стоимости гостиниц, но всех туристических услуг; речь идет о росте цен на бензин, инфляция и укрепление франка», - развивает мысль коллеги Вероник Канель.

Впрочем, драматизм ситуации несколько снижается, когда узнаешь, что, несмотря на все отягчающие обстоятельства и отсутствие прямых рейсов, с начала года в Швейцарии подсчитаны уже 44 300 ночей, проведенных в местных отелях туристами из России, из них 5348 в июне. Санкции не помеха?