Что такое гибридное письмо? | Qu’est-ce que la lettre hybride ?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 07.05.2025.
Бумажные письма скоро станут редкостью? Фото: Erica Steeves, Unsplash

Почта Швейцарии разрабатывает новую услугу – защищенный мейл.

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La Poste Suisse développe un nouveau service : la lettre sécurisée électronique.

На протяжении уже более 175 лет Почта Швейцарии обеспечивает доставку корреспонденции и все эти годы продолжает идти в ногу со временем, модернизируя свои продукты. Со следующего года у жителей Швейцарии должна появиться возможность отправки нового типа письма – защищенного электронного сообщения.

Заказное письмо по электронной почте будет более безопасным, чем простой мейл, так как специальная сигнатура гарантирует, что письмо не было изменено. На время отправки будет указывать цифровой штемпель. Кроме того, адреса отправителя и получателя будут проверены.

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