62 года назад, предположительно в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года, группа туристов под руководством Игоря Дятлова погибла во время похода по Северному Уралу. Отсутствие точных сведений о случившемся породило массу слухов и дало почву для возникновения различных теорий. В гибели молодых людей винили горных духов, снежного человека, браконьеров и проводящих секретные испытания военных. Разумное объяснение трагедии смогли найти швейцарские ученые, которые с помощью математической модели подтвердили первоначальную версию следствия – причиной несчастного случая стал сход лавины.

Хронология тех событий остается неясной по сей день. Известно, например, то, что 27 января 1959 года десять студентов Уральского политехнического института во главе с Дятловым отправилась в 14-дневную экспедицию на гору Отортен на севере Свердловской области. Маршрут был отнесен к третьей – самой сложной – категории. 28 января один из участников экспедиции Юрий Юдин решил вернуться по состоянию здоровья: в живых своих товарищей он не увидит больше никогда.

Когда группа не вернулась в назначенный срок, спасатели отправились на их поиски. 26 февраля они обнаружили сильно поврежденную палатку на склоне «мертвой горы» Холатчахль, в двадцати километрах к югу от цели маршрута – горы Отортен. Вещи девяти студентов все еще были в палатке. Внизу были обнаружены два трупа в носках и нижнем белье. Тела трех других человек, в том числе Дятлова, были позже найдены неподалеку: предположительно они скончались от переохлаждения при попытке вернуться в лагерь. Остальные четыре тела были найдены через два месяца в овраге под толстым слоем снега. У некоторых из погибших имеются серьезные травмы, такие как переломы груди и черепа.

Советские следователи пришли к выводу, что причиной гибели туристов стал несчастный случай, спровоцированный стихийной силой, при этом версия лавины рассматривалась с самого начала, но многим казалась неправдоподобной, в частности, из-за того, что угол склона составлял менее 30°, т.е. был недостаточно крутым для схода лавины.

Профессор EPFL Йохан Гауме и его коллега из ETHZ Александр Пузрин заинтересовались этой историей. Они изучили архивы, ставшие доступными после распада Советского Союза, проконсультировались с другими учеными и специалистами, а также создали аналитические и числовые модели реконструкции лавины, которая могла сойти даже при небольшом угле склона.

Туристы «врезали» палатку под склоном, и авторы исследования полагают, что даже на таком относительно пологом откосе могла произойти небольшая лавина. Более того, ветры могли привести к переносу снега, который накопился над палаткой из-за особого рельефа местности, о чем туристы не имели понятия. Нанесенный ветром снег постепенно увеличивал дополнительную нагрузку, и в какой-то момент могла образоваться трещина, в результате чего произошел сход снежной доски. При этом лавина могла сойти через 9,5 -13,5 часов после установки палатки. С помощью симуляторов исследователи показали, что воздействие такого снежного потока могло привести к зафиксированным у туристов травмам, которые считаются нетипичными для жертв лавин.

Оба исследователя, впрочем, отмечают, что большая часть загадки остается неразгаданной, а правда заключается в том, что никто не знает, что именно случилось той ночью. Тем не менее, ученые предоставили убедительные доказательства правдоподобности лавинной гипотезы.

Напомним, что в 2020 году Генеральная прокуратура России опубликовала результаты проверки обстоятельств трагедии на перевале Дятлова и пришла к такому же выводу, что и ученые из Швейцарии: туристы погибли в результате переохлаждения из-за схода лавины, а тяжелые травмы объясняются давлением тонн снега.