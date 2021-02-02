Автор: Заррина Салимова, Лозанна-Цюрих, 2. 02. 2021.
Исследователи из Федеральных политехнических школ Лозанны (EPFL) и Цюриха (ETHZ) провели научное расследование, наглядно демонстрирующее вероятную причину загадочной гибели девяти туристов в горах Урала в 1959 году.|
Des chercheurs de l’EPFL et de l’ETHZ ont mené une enquête scientifique permettant de démontrer la cause probable de la mort mystérieuse en 1959 de neuf randonneurs dans les monts Oural.
62 года назад, предположительно в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года, группа туристов под руководством Игоря Дятлова погибла во время похода по Северному Уралу. Отсутствие точных сведений о случившемся породило массу слухов и дало почву для возникновения различных теорий. В гибели молодых людей винили горных духов, снежного человека, браконьеров и проводящих секретные испытания военных. Разумное объяснение трагедии смогли найти швейцарские ученые, которые с помощью математической модели подтвердили первоначальную версию следствия – причиной несчастного случая стал сход лавины.
Хронология тех событий остается неясной по сей день. Известно, например, то, что 27 января 1959 года десять студентов Уральского политехнического института во главе с Дятловым отправилась в 14-дневную экспедицию на гору Отортен на севере Свердловской области. Маршрут был отнесен к третьей – самой сложной – категории. 28 января один из участников экспедиции Юрий Юдин решил вернуться по состоянию здоровья: в живых своих товарищей он не увидит больше никогда.
Когда группа не вернулась в назначенный срок, спасатели отправились на их поиски. 26 февраля они обнаружили сильно поврежденную палатку на склоне «мертвой горы» Холатчахль, в двадцати километрах к югу от цели маршрута – горы Отортен. Вещи девяти студентов все еще были в палатке. Внизу были обнаружены два трупа в носках и нижнем белье. Тела трех других человек, в том числе Дятлова, были позже найдены неподалеку: предположительно они скончались от переохлаждения при попытке вернуться в лагерь. Остальные четыре тела были найдены через два месяца в овраге под толстым слоем снега. У некоторых из погибших имеются серьезные травмы, такие как переломы груди и черепа.
Советские следователи пришли к выводу, что причиной гибели туристов стал несчастный случай, спровоцированный стихийной силой, при этом версия лавины рассматривалась с самого начала, но многим казалась неправдоподобной, в частности, из-за того, что угол склона составлял менее 30°, т.е. был недостаточно крутым для схода лавины.
Профессор EPFL Йохан Гауме и его коллега из ETHZ Александр Пузрин заинтересовались этой историей. Они изучили архивы, ставшие доступными после распада Советского Союза, проконсультировались с другими учеными и специалистами, а также создали аналитические и числовые модели реконструкции лавины, которая могла сойти даже при небольшом угле склона.
Туристы «врезали» палатку под склоном, и авторы исследования полагают, что даже на таком относительно пологом откосе могла произойти небольшая лавина. Более того, ветры могли привести к переносу снега, который накопился над палаткой из-за особого рельефа местности, о чем туристы не имели понятия. Нанесенный ветром снег постепенно увеличивал дополнительную нагрузку, и в какой-то момент могла образоваться трещина, в результате чего произошел сход снежной доски. При этом лавина могла сойти через 9,5 -13,5 часов после установки палатки. С помощью симуляторов исследователи показали, что воздействие такого снежного потока могло привести к зафиксированным у туристов травмам, которые считаются нетипичными для жертв лавин.
Напомним, что в 2020 году Генеральная прокуратура России опубликовала результаты проверки обстоятельств трагедии на перевале Дятлова и пришла к такому же выводу, что и ученые из Швейцарии: туристы погибли в результате переохлаждения из-за схода лавины, а тяжелые травмы объясняются давлением тонн снега.
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