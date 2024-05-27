Достижения швейцарской науки |Les acquis de la science suisse

Если вы думаете, что результаты проводимых в Швейцарии исследований применимы только в космосе или фундаментальной науке, то вы глубоко ошибаетесь. Швейцарские ученые не только разгадывают тайны мироздания, но и работают над решением вполне практичных вопросов. Исследователи ETHZ, например, разработали белковый гель, который делает алкоголь безвредным, расщепляя его в желудочно-кишечном тракте и не позволяя ему проникать в кровь.