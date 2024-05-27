Автор: Заррина Салимова, Цюрих-Лозанна, 27.05.2024.
Гель, нейтрализующий действие алкоголя, и робот «с летящей походкой» – Федеральные политехнические школы Цюриха и Лозанны (ETHZ и EPFL) в последнее время радуют новыми изобретениями.|
Un gel qui neutralise les effets de l’alcool et un robot qui change d’allure: les écoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne (EPFZ et EPFL) ont récemment fait parler d’elles avec de nouvelles inventions.
Если вы думаете, что результаты проводимых в Швейцарии исследований применимы только в космосе или фундаментальной науке, то вы глубоко ошибаетесь. Швейцарские ученые не только разгадывают тайны мироздания, но и работают над решением вполне практичных вопросов. Исследователи ETHZ, например, разработали белковый гель, который делает алкоголь безвредным, расщепляя его в желудочно-кишечном тракте и не позволяя ему проникать в кровь.
Натурализация как привилегияНовое исследование Федеральной комиссии по миграции показало, у кого больше шансов получить швейцарский паспорт.
Что происходит с бывшим швейцарским филиалом Сбербанка?Приобретение банка доставило предпринимателю Абдалле Шатила немало проблем и привело к реструктуризации его группы M3.
Вилла «Флора» снова в цветуНебольшой швейцарский город Винтертур известен на весь мир своими художественными музеями. Один из них, Villa Flora, был закрыт для посетителей около десяти лет. Рассказываем про возрождение виллы и проходящую там замечательную выставку «Bienvenue!» (или «Добро пожаловать!»).
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
Добавить комментарий