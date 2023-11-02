Расположенный на Севере Швейцарии Винтертур известен не только как город музеев, но и как один из инновационных и экономических центров. Десять минут до Цюрихского аэропорта, двадцать минут до центра Цюриха, полчаса до Политеха (ETHZ) – благодаря своему расположению, шестой по величине город страны может предложить привлекательные условия для молодых компаний. Неудивительно поэтому, что ведущее событие для предпринимателей проходит именно здесь: в рамках Startup Nights основатели компаний, инвесторы, студенты и все заинтересованные лица могут заявить о себе и завязать полезные контакты. Понятно, что участие в проекте, привлекающем за два дня несколько тысяч международных посетителей, – большая удача и отличный шанс для любого стартапа.

В этом году в Startup Nights впервые примет участие украинская делегация. Ключевую роль в организации этого события сыграла член правления украинско-швейцарской бизнес-ассоциации USBA Уляна Перескоцька. Ассоциация была создана в 2020 году при поддержке Посольства Украины в Швейцарской Конфедерации с целью продвижения интересов швейцарских промышленных, торговых и сервисных компаний в Украине и украинских компаний в Швейцарии. USBA провела несколько деловых мероприятий в Швейцарии, включая Lugano Business Hub во время Конференции по восстановлению Украины, прошедшей в июле прошлого года в Лугано. Поскольку встреча оказалась результативной (поддержку получили гуманитарные проекты, а некоторые инвесторы лично отправились в Украину), было принято решение проводить подобный бизнес-форум ежегодно – следующий пройдет в мае 2024 года.

Связавшись с Уляной по телефону, мы узнали, как проходила подготовка к Startup Nights. Согласно условиям национального конкурсного отбора, стартапы должны быть зарегистрированы в Украине и быть ее налоговыми резидентами. Из поданных на первом этапе шестидесяти заявок сначала были отобраны полтора десятка компаний, а потом их число сократилось почти в два раза. «Выбирать было очень сложно, потому что все стартапы отличные – с продуктами, которые уже представлены на украинском или международном рынках», - рассказала Уляна. Предпочтение отдавалось компаниям, имеющим конкретные разработки.

В итоге усилиями представителей USBA, Министерства цифровой трансформации Украины, Украинского стартап-фонда и Startup Nights, а также спонсора – платформы для обработки криптовалютных платежей KUNA Pay, были отобраны восемь перспективных украинских стартапов. В Винтертуре будут представлены AWERTISE (платформа для оптимизации встроенной рекламы в стримах), CheckEye (технология на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, позволяющая проводить массовый скрининг глаз на диабетическую ретинопатию), MELT WATER CLUB (обеспечение устойчивой, не требующей обслуживания и очистки питьевой воды с помощью инновационной технологии замораживания), PLATMA (новое поколение платформ для так называемого безкодового программирования), Releaf Paper (первый в мире производитель бумаги из опавших листьев), Revisior (сервис для работы с отзывами и индексом потребительской лояльности, позволяющий выстроить полный бизнес-процесс по сохранению клиентов), S.Lab (экологичная упаковка из сельскохозяйственных отходов и грибного мицелия), VRNET.IO (Web/VR/AR-визуализации недвижимости).

Примечательно, что две компании, CheckEye и S.Lab, были выбраны для участия в сессии по краткому представлению своих продуктов в рамках Startup Nights и смогут побороться за один из денежных призов (5000 франков за первое место, 3000 франков за второе и 2000 франков за третье). «Швейцарская сторона очень ждет, когда на стенде появится возможность протестировать украинские продукты, которые совсем не хуже швейцарских», - добавила наша собеседница.

Идущая в Украине война, безусловно, негативно повлияла на развитие бизнеса, ударив особенно по молодым компаниям. «Украинские стартапы потеряли клиентов и инвесторов. Некоторые потенциальные иностранные инвесторы, например, отказались вкладывать средства из-за очень высоких рисков. Многим компаниям пришлось переехать – в Киев, Западную Украину или ближайшие страны, например, в Польшу. Кто-то воспринял это как вызов и увидел в этом возможности, начав выходить на экспорт и находить иностранных партнеров», - пояснила Уляна. По ее словам, несмотря на все трудности, компании не падают духом и стараются не закрывать, а наоборот развивать бизнес – такие международные конференции, как Startup Nights, могут помочь в этом.

Задача минимум – организовать национальный стенд – уже выполнена. «Наши стартапы попали на конференцию, некоторые – на питч-сессию. То, что им удалось физически приехать (разрешение на выезд для мужчин дано только на несколько дней) – уже большой плюс и важный мотивационный момент. Увидеть другую реальность, поговорить с потенциальными инвесторами, партнерами и людьми, которые могут дать совет, – это очень важно», - рассказала Уляна. По ее словам, задача максимум заключается в достижении конкретных соглашений, поиске новых клиентов, инвесторов и партнеров, с которыми можно было бы развивать стартап в Швейцарии, Германии, Италии или Франции – на Startup Nights присутствуют также гости из соседних стран. Желаем всем участникам удачи!