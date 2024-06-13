Почта Швейцарии – за единый банкомат |La Swiss Poste pour l’unification du réseau des bancomats

Наша Газета уже не раз писала о том, как швейцарцы любят наличные деньги – несмотря на все приложения и прочие технологические возможности, в конце или в самом начале каждого месяца, то есть когда приходит пора платить по счетам, в почтовых отделениях выстраиваются очереди граждан с черенками квитанций в одной руки и с пачками банкнот в другой. Эта тенденция и не думает меняться.