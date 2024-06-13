Автор: Надежда Сикорская, Берн, 13.06.2024.
На фоне постоянного сокращения количества банкоматов в стране «желтый гигант» выступит с неожиданной и оригинальной инициативой.|
Face à la diminution du nombre de bancomats dans le pays, le « géant jaune » a mit en avance une initiative autant originale qu’inattendue.
Наша Газета уже не раз писала о том, как швейцарцы любят наличные деньги – несмотря на все приложения и прочие технологические возможности, в конце или в самом начале каждого месяца, то есть когда приходит пора платить по счетам, в почтовых отделениях выстраиваются очереди граждан с черенками квитанций в одной руки и с пачками банкнот в другой. Эта тенденция и не думает меняться.
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