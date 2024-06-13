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четверг, 13 июня 2024 года   

Почта Швейцарии – за единый банкомат |La Swiss Poste pour l’unification du réseau des bancomats

Автор: , Берн, .

Photo © Nashagazeta

На фоне постоянного сокращения количества банкоматов в стране «желтый гигант» выступит с неожиданной и оригинальной инициативой.

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Face à la diminution du nombre de bancomats dans le pays, le « géant jaune » a mit en avance une initiative autant originale qu’inattendue.

 

Наша Газета уже не раз писала о том, как швейцарцы любят наличные деньги – несмотря на все приложения и прочие технологические возможности, в конце или в самом начале каждого месяца, то есть когда приходит пора платить по счетам, в почтовых отделениях выстраиваются очереди граждан с черенками квитанций в одной руки и с пачками банкнот в другой. Эта тенденция и не думает меняться.

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банковская система Швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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