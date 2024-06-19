Автор: Заррина Салимова, Женева, 19.06.2024.
Почему швейцарский орган надзора за финансовыми рынками (Finma) начал процедуру банкротства женевского банка?|
Pourquoi l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a-t-elle ouvert une procédure de faillite à l’encontre de la banque genevoise ?
О кредитно-финансовом онлайн-учреждении FlowBank нам доводилось писать дважды: в 2020-м, когда необанк только открылся, а его основатель Шарль-Анри Сабе планировал сделать свое детище самым конкурентоспособным в стране, и в июле прошлого года, когда стало известно о планах переезда FlowBank в комплекс Alto Pont-Rouge. В 2024-м FlowBank имел филиалы в Лондоне и на Багамах, насчитывал около 140 сотрудников, управлял более чем 22 000 счетов, а его баланс составлял 680 миллионов франков. И вдруг – банкротство. Что же к этому привело?
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