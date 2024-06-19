Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 19 июня 2024 года   

17.06.2024 - 18:44Императрица Сисси и российский триколор

FlowBank: конец истории |FlowBank : la fin de l’histoire

Автор: , Женева, .

Фото: FlowBank

Почему швейцарский орган надзора за финансовыми рынками (Finma) начал процедуру банкротства женевского банка?

|

Pourquoi l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a-t-elle ouvert une procédure de faillite à l’encontre de la banque genevoise ?

О кредитно-финансовом онлайн-учреждении FlowBank нам доводилось писать дважды: в 2020-м, когда необанк только открылся, а его основатель Шарль-Анри Сабе планировал сделать свое детище самым конкурентоспособным в стране, и в июле прошлого года, когда стало известно о планах переезда FlowBank в комплекс Alto Pont-Rouge. В 2024-м FlowBank имел филиалы в Лондоне и на Багамах, насчитывал около 140 сотрудников, управлял более чем 22 000 счетов, а его баланс составлял 680 миллионов франков. И вдруг – банкротство. Что же к этому привело?

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150
flowbank
необанк
швейцарский банк
Статьи по теме: 
Необанки Швейцарии
Банки покидают Женеву
Швейцария – будущий рай для финтех-компаний?
Женевские банки полезны для общества
Внезапный уход главы швейцарского финансового регулятора
Finma заботится о швейцарских банках
Когда следствие ведет FINMA
FINMA будет активнее бороться с отмыванием денег
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Бюргеншток: до, во время и после

 Репортаж Нашей Газеты с Саммита по вопросам мира в Украине, прошедшего в прошлые выходные в швейцарском кантоне Нидвальден.

Всего просмотров: 667

Легенды сцены и восходящие звезды в Монтре

 От Элиса Купера и Ленни Кравица до Лорин и Тайлы – 58-й выпуск Джазового фестиваля в Монтре обещает стать историческим.

Всего просмотров: 638

Почта Швейцарии – за единый банкомат

 На фоне постоянного сокращения количества банкоматов в стране «желтый гигант» выступит с неожиданной и оригинальной инициативой.

Всего просмотров: 513
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

9 мая - общий День Победы

 Фото - Наша газета По следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 9,068

Позапрошлая война на улице Москвы

 Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 2,656

Весенние прогулки по Швейцарии

 Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 4,545
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top