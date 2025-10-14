Правление Русского кружка приглашает вас на очередное собрание Кружка. Его тема:

ИРИНА ГАЛКОВА: Тайное и явное в рисунках художников ГУЛАГа

Ирина ГАЛКОВА — историк, искусствовед, окончила РГГУ (1999), кандидат исторических наук (ИВИ РАН, 2014). Автор книги «Церкви и всадники» (М.: НЛО, 2015). В 2014–2022 годах – заведующая музейной коллекцией Международного Мемориала (Москва). Из важных ее публикаций: «Лесные командировки Соловецкого лагеря в Карело-Мур- манском крае. 1929–1931 гг.» (2016); «Следы преступления. Что раскопало в Сандармохе Военно-историческое общество» (2020); «Ключи к женской памяти в музее Мемориала» (2024). В настоящее время живет во Франции, работает над исследованием, посвященным творчеству художников в лагерях ГУЛАГа. Преподаватель и исследователь университета г. Кан, ассоциированный исследователь Eur’ORBEM (Sorbonne Université / CNRS) в Париже.

Творчество в заключении — это особый опыт. Рисунки, созданные в тюрьмах и лагерях, всегда несут в себе след этого опыта, оставляемый художником невольно или намеренно. Мы поговорим о явных и скрытых посланиях в рисунках заключенных ГУЛАГа, об условиях создания и путях сохранения этих рисунков, об их значимости как свидетельств преступления сталинского режима и как произведений искусства.

Встреча состоится в среду 22 октября в 20:00, в аудитории Phil 211 Bâtiment des Philosophes (22, boulevard des Philosophes)