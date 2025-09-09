НАДЕЖДА СИКОРСКАЯ: «Русский тенор Соломон»

Правление Русского кружка приглашает вас на очередное собрание Кружка, тема которого книга Надежды Сикорской «Русский тенор Соломон».

Надежда Сикорская окончила факультет журналистики МГУ, где позже защитила кандидатскую диссертацию. С 1989 г. живет в Европе — сначала в Париже, теперь в Женеве. В 2007 году основала первое в Швейцарии ежедневное русскоязычное издание Nasha Gazeta.ch, которым руководит по сей день. Уже несколько лет является активным членом правления Русского кружка. В этом году выпустила в московском издательстве «Время» примечательную книгу о своем деде, ведущем теноре Большого театра в 1930-х–1950-х годах Соломоне Хромченко, о котором она расскажет и голос которого мы услышим. (См.: https://solomonkhromchenko.com/)

Глава издательства «Время» Б. Н. Пастернак откликнулся на полученную рукопись так: «Конечно, очень трогательно и гораздо шире, чем просто биография Соломона Марковича. В этом и главное достоинство рукописи, и ее главная уязвимость. О достоинствах <...> думаю, историки музыки и театра будут Вам особо признательны за удивительные подробности и документы. История спектаклей, методы преподавания и подготовки певцов, взаимоотношения артистов и власти — все это прекрасно выписано <...> Что касается уязвимостей. По сути, Вы написали в пересказе от первого лица “краткий курс” истории страны, во многом не совпадающий с сегодняшней трактовкой событий — а она в очередной раз меняется на глазах. <...> Редактору книги придется принимать это во внимание. И, конечно, это еще и “краткий курс” советского (в том числе государственного) антисемитизма. С этим, увы, назревает та же проблема».

Тем не менее, книга вышла, а обо всех «достоинствах и уязвимостях» мы поговорим на предстоящей встрече.

Встреча состоится в понедельник 29 сентября в 20:00 в аудитории Phil 211 Bâtiment des Philosophes (22, boulevard des Philosophes).