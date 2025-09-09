Событие

НАДЕЖДА СИКОРСКАЯ: «Русский тенор Соломон»

Правление Русского кружка приглашает вас на очередное собрание Кружка, тема которого книга Надежды Сикорской «Русский тенор Соломон».

Надежда Сикорская окончила факультет журналистики МГУ, где позже защитила кандидатскую диссертацию. С 1989 г. живет в Европе — сначала в Париже, теперь в Женеве. В 2007 году основала первое в Швейцарии ежедневное русскоязычное издание Nasha Gazeta.ch, которым руководит по сей день. Уже несколько лет является активным членом правления Русского кружка. В этом году выпустила в московском издательстве «Время» примечательную книгу о своем деде, ведущем теноре Большого театра в 1930-х–1950-х годах Соломоне Хромченко, о котором она расскажет и голос которого мы услышим. (См.: https://solomonkhromchenko.com/)

Глава издательства «Время» Б. Н. Пастернак откликнулся на полученную рукопись так: «Конечно, очень трогательно и гораздо шире, чем просто биография Соломона Марковича. В этом и главное достоинство рукописи, и ее главная уязвимость. О достоинствах <...> думаю, историки музыки и театра будут Вам особо признательны за удивительные подробности и документы. История спектаклей, методы преподавания и подготовки певцов, взаимоотношения артистов и власти — все это прекрасно выписано <...> Что касается уязвимостей. По сути, Вы написали в пересказе от первого лица “краткий курс” истории страны, во многом не совпадающий с сегодняшней трактовкой событий — а она в очередной раз меняется на глазах. <...> Редактору книги придется принимать это во внимание. И, конечно, это еще и “краткий курс” советского (в том числе государственного) антисемитизма. С этим, увы, назревает та же проблема».

Тем не менее, книга вышла, а обо всех «достоинствах и уязвимостях» мы поговорим на предстоящей встрече.

Встреча состоится в понедельник 29 сентября в 20:00 в аудитории Phil 211 Bâtiment des Philosophes (22, boulevard des Philosophes).

О текстовых форматах

Plain text

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.26
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 103.44
Погода
Афиша
Витрины Hermès Suisse × Agnes & Anthony
1000
Гидроэнергетика

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Популярное за неделю
Matthias Schulz : « Il ne faut pas s’en prendre aux artistes ! »

La saison de l'Opernhaus Zurich s'ouvrira avec le ballet Concerto ; le célèbre chorégraphe britannique Sir Kenneth MacMillan y traduit en langage chorégraphique la musique de Dimitri Chostakovitch. Dans l'ensemble, le programme de l'année musicale à venir donne envie de tout laisser tomber pour déménager dans la ville des bords de la Limmat. Je vous propose aujourd’hui une interview exclusive du nouveau directeur du théâtre, pour qui cette saison à Zurich est la première.

Всего просмотров: 5594
Какое наследие мы защищаем?

Под таким девизом 13 и 14 сентября 2025 пройдут в Швейцарии 32-е Европейские дни наследия. На этот раз в центре внимания организаторов оказалась архитектура.

Всего просмотров: 2021

Самое читаемое

Дарить нельзя наследовать

В преддверии голосования по инициативе о налоге на наследство богатые швейцарцы все чаще передают состояние следующему поколению.

Всего просмотров: 743
«Одна, но пламенная страсть»

Знаменитая лермонтовская строка прекрасно отражает суть проекта, родившегося в лоне одной отдельно взятой семьи и давно ставшего общественным достоянием: нынешний выпуск фестиваля Musique de Chambre aux Monts d'Or, проходящего близ Лиона, – десятый по счету.

Всего просмотров: 298