Правление Русского кружка приглашает вас на наше очередное мероприятие. Его тема:

НИКОЛАЙ КОНОНОВ: «Ночь, когда мы исчезли» — роман о травме и триумфе жизни без гражданства (apatridie) 100 лет назад и сегодня

Николай КОНОНОВ родился в Москве (1980), в 2002 г. окончил факультет журналистики МГУ и вскоре стал одним из самых известных деловых журналистов России, автором, среди прочего, книги «Код Дурова» (2012). В конце 2010-х он переходит к художественной прозе и публикует свой первый «документальный» роман «Восстание» (М.: 2018; пер. на фр. в изд. Noir sur Blanc). Это потрясающая биография Сергея Соловьева (1916–2009), который во время войны попал в плен, был коллаборационистом, оказался в концлагере, бежал из плена, вернулся в СССР, попал в ГУЛАГ и стал одним из организаторов Норильского восстания 1953 года. В 2022 году вышла новая книга Николая Кононова «Ночь, когда мы исчезли» (М.: Individuum), масштабный историко-документальный роман, рассказывающий об истории апатридов, бежавших из СССР после революции, и их потомках в наши дни. Остро актуальная тема.

Встреча состоится в понедельник 24 февраля в 20:00 в аудитории Phil 211 Bâtiment des Philosophes (22, bd des Philosophes)

P.S. Тем, кто еще не знаком с творчеством Николая Кононова, рекомендуем прочитать его недавнее интервью.