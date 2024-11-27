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четверг, 28 ноября 2024 года   

ДМИТРИЙ БРЕСЛЕР: Коллекция песка и воды: «Митин журнал» в 1980-е годы

Правление Русского кружка приглашает вас на очередную встречу. 

ДМИТРИЙ БРЕСЛЕР: Коллекция песка и воды: «Митин журнал» в 1980-е годы

Дмитрий Бреслер — кандидат филологических наук СПбГУ, независимый исследователь. С 2019 по 2023 годы работал в департаменте Филологии Высшей школы экономики (СПб.), читал лекции о методологии литературоведения, теории литературы и об истории русской литературы XX века. Также преподавал в Университете Масарика (Брно) и в Университете Мачераты. Д. Бреслер — автор ряда статей о творчестве Kонстантина Вагинова и о неофици- альном культурном сообществе Ленинграда 1960-х–1980-х годов. Он опубликовал и комментировал роман Андрея Николева «По ту сторону Тулы» (М., 2022) и записную книжку Константина Вагинова «Семечки» (СПб., 2023).

Созданный в 1985 в переводческой секции «Клуба-81», полупрофессионального союза андеграундных литераторов, «Митин журнал» стал одним из самых популярных и влиятельных машинописных изданий в перестроечную эпоху и единственным образчиком самиздат-периодики, пережившим крах Советского Союза и продолжившим активно публиковать актуальные художественные и критические тексты в постсоветской России. Тем не менее, до сих пор это явление почти не привлекало внимание исследователей: нам почти ничего не было известно об истории журнала, о его роли в процессе институционализации неофициальной культуры, не было попыток сравнения «Митиного журнала» с самиздат-периодикой 1970-х–начала 1980-х годов («Часы», «37», «Обводный канал») и с теми журналами, которые возникли одновременно («Предлог», «Эпсилон-салон» и др.). В рамках доклада Дмитрий Бреслер на основании архивных источников, исследовательских интервью с участниками и участницами ленинградского литературного андеграунда постарается представить «Митин журнал» как актуальное своему времени концептуальное высказывание, обращенное равно к истории неофициального литературного движения 1960-х–начала 1980-х годов и к «Новой литературе» перестройки.

Встреча состоится в четверг 12 декабря в 20:00 в аудитории Phil 102 Bâtiment des Philosophes (22, bd des Philosophes)

 

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ДМИТРИЙ БРЕСЛЕР: Коллекция песка и воды: «Митин журнал» в 1980-е годы
ДМИТРИЙ БРЕСЛЕР: Коллекция песка и воды: «Митин журнал» в 1980-е годы | Dmitry Bresler chez Le Cercle russe
четверг, 12 декабря 2024 года
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суббота, 28 декабря 2024 года
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