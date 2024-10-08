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вторник, 8 октября 2024 года   

Татьяна Фролова: «История одного театра»

Правление Русского кружка приглашает вас на встречу с театральным режиссером

ТАТЬЯНОЙ ФРОЛОВОЙ «История одного театра».

Татьяна ФРОЛОВА – уроженка Комсомольска-на-Амуре, где она создала в 1985 году первый официально зарегистрированный частный театр в СССР после 1927-го: Театр КнАМ, на сцене которого было поставлено несколько десятков спектаклей под ее режиссурой в неустанном поиске альтернатив традиционным театральным формам и стилистике.

Начав с пьес западных и российских современных драматургов (Сартра, Стриндберга, Мюллера, Ионеско, Мрожека, Дюрренматта, Шипенко, Пригова), театр пришел к авторским постановкам, полностью лишенным сюжетной линии, в нынешнее время с установкой на документальные спектакли (все они поставлены Татьяной Фроловой). Театр участвовал в совместных международных проектах, организовал фестивали, выставки и прочие творческие акции, гастролировал в России, Франции, Германии, Португалии, Италии. В прошлом году на сцене Comédie de Genève был показан спектакль КнАМа, основанный на принятом в феврале 2022 года решении покинуть Россию: «За 37 лет Театр КнАМ совершил путь от маленькой сцены 6х6 метров в Комсомольске-на-Амуре до престижных театральных площадок мировых столиц, но оставался на родине. Сегодня мы вынуждены заявить, что больше не видим никакой возможности продолжать нашу деятельность в России», подвела тогда печальный итог Татьяна Фролова. В настоящее время труппа живет и работает во Франции.

Встреча состоится в понедельник 28 октября в 20:00 в аудитории Phil 211, Bâtiment des Philosophes  (22, bd des Philosophes)

 

 

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