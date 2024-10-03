Russia’s war against Ukraine. Third Year On. What’s next?

Ждем читателей Нашей Газеты на лекции, организованной Университетом Женевы совместно со швейцарским филиалом общества "Мемориал".

Перед вами выступит британский журналист российского происхождения, политический обозреватель, публицист, театровед и переводчик, доктор философии по английской литературе Аркадий Островский. Сотрудник журнала The Economist (редактор отдела по РФ и Восточной Европе; возглавлял его московское бюро), финалист Пулитцеровской премии и лауреат Премии Оруэлла 2016 года за книгу The invention of Russia поговорит с вами на одну из самых актуальных тем современности: "Война России против Украины. Год третий. Что дальше?"

Лекция пройдет на английском языке, а вопросы вы сможете задать и по-русски.

Регистрация не требуется.

Среда 16 октября 2024 г., в 18 ч. 15