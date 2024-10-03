Russia’s war against Ukraine. Third Year On. What’s next?

Перед вами выступит британский журналист российского происхождения, политический обозреватель, публицист, театровед и переводчик, доктор философии по английской литературе Аркадий Островский. Сотрудник журнала The Economist (редактор отдела по РФ и Восточной Европе; возглавлял его московское бюро), финалист Пулитцеровской премии и лауреат Премии Оруэлла 2016 года за книгу The invention of Russia поговорит с вами на одну из самых актуальных тем современности: "Война России против Украины. Год третий. Что дальше?"
Лекция пройдет на английском языке, а вопросы вы сможете задать и по-русски.
Регистрация не требуется.
Uni Mail, salle R170
Uni Mail, salle R170
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