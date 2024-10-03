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четверг, 3 октября 2024 года   

Russia’s war against Ukraine. Third Year On. What’s next?

Ждем читателей Нашей Газеты на лекции, организованной Университетом Женевы совместно со швейцарским филиалом общества "Мемориал".

Перед вами выступит британский журналист российского происхождения, политический обозреватель, публицист, театровед и переводчик, доктор философии по английской литературе Аркадий Островский. Сотрудник журнала The Economist (редактор отдела по РФ и Восточной Европе; возглавлял его московское бюро), финалист Пулитцеровской премии и лауреат Премии Оруэлла 2016 года за книгу The invention of Russia поговорит с вами на одну из самых актуальных тем современности: "Война России против Украины. Год третий. Что дальше?"

Лекция пройдет на английском языке, а вопросы вы сможете задать и по-русски.

Регистрация не требуется. 

Среда 16 октября 2024 г., в 18 ч. 15

Uni Mail, salle R170

***
Les lecteurs de Nasha Gazeta sont cordialement invités à une conférence organisée par l’Université de Genève (MAEAC-GSI et Unité de russe-Lettres), en collaboration avec Memorial Suisse.
Arkady Ostrovsky, rédacteur pour la Russie et l’Ukraine à The Economist et auteur de The invention of Russia (Orwell Prize 2016) vous parlera, en anglais, du sujet brulant: "La guerre russe contre l'Ukraine. La troisième année. Quelle suite?" 
Sans résérvation. 
Mercredi 16 octobre 2024 | 18h15

Uni Mail, salle R170

 

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