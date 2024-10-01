Родившаяся в Москве и давно ставшая гражданкой мира художница Рита Натарова возвращается в женевскую галерею Analix Forever с персональной выставкой под названием «Ренессанс». Галерея гордится возможностью представить тем, кто уже знаком с его творчеством, новые работы Риты Натаровой, вдохновленные творения великих мастеров эпохи Возрождения.
La peintre Rita Natarova, d’origine russe, est de retour à Analix Forever avec une exposition solo, « Renaissance ». La galerie est fière de pouvoir montrer à tous ceux qui ont aimé sa peinture par le passé ses œuvres récentes, aussi mystérieuses, complexes, sombres et lumineuses que sa série Winterreise (dédiée à Franz Schubert, 2008) – et de faire découvrir, à ceux qui ne la connaissent pas encore, sa peinture profondément inspirée des grands maîtres de la Renaissance.
Vernissage le 3 octobre de 18h à 21h
Galerie Analix Forever
10 rue du Gothard
Chêne-Bourg 1225
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