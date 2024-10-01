"Ренессанс"

20 сентября в Музее фонда Бейелера в Базеле открылось «Приглашение к путешествию» - крупнейшая в немецкоязычном пространстве выставка Анри Матисса за последние двадцать лет. Рассказываем, что в ней хорошего кроме того, что в приграничный Риен привезли около 70 работ французского художника со всего света, в том числе из частных коллекций.