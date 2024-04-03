Встреча с Марией Степановой

Правление Русского кружка приглашает вас на встречу с МАРИЕЙ СТЕПАНОВОЙ.
Мария СТЕПАНОВА — поэт, прозаик и эссеист. В 1995 г. окончила Литературный институт им. А. М. Горького в Москве. Возглавляла интернет-издание OpenSpace.ru; с 2012 года - главный редактор проекта Colta.ru, посвященного современной культуре. Выпустила более десяти поэтических сборников, включая избранные стихотворения «Против лирики» (2017). Удостоена престижной премии «Андрей Белый» (2005), а также премий «Пастернак», «Московский счет» (трижды), «Lerici Pea» и др. Она также написала несколько сборников эссе и нашумевший роман «Памяти памяти» (2017): эта семейная хроника завоевала премии «Большая книга», «НОС» и «Ясная Поляна», а также премии «Brücke-Berlin», «Meilleur Livre Étranger», «Berman» и была включена в шорт-лист Международной Букеровской премии 2021 года.
Мария Степанова, один из главных современных русскоязычных поэтических голосов и в то же время центральная фигура интеллектуальной и культурной жизни, — сегодня, как и многие другие, в изгнании. Она расскажет нам о «памяти памяти» (индивидуальная память vs историческая память), о своей работе над сайтом Colta.ru, ставшим авторитетным инструментом для всех, кто работает в культурной сфере, и покажет, как опыт этого издания может рассказать об эволюции российской культуры в последние десять-пятнадцать лет. Прозвучат, конечно, и ее стихи.
Встреча состоится в понедельник 22 апреля в 20:00 в аудитории Phil 211 Bâtiment des Philosophes (22, bd des Philosophes).
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