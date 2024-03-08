Выборы президента Российской Федерации

Информация для граждан России среди наших читателей.

Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие либо временно находящиеся на территории Швейцарской Конфедерации, могут принять участие в выборах Президента Российской Федерации в день голосования, 17 марта 2024 г. с 8:00 до 20:00 в помещении для голосования:

– избирательного участка № 8334 (кантоны Аппенцель-внешний, Аппенцель-внутренний, Аргау, Базель-городской, Базель-сельский, Берн, Гларус, Граубюнден, Золотурн, Люцерн, Нидвальден, Обвальден, Санкт-Галлен, Тичино, Тургау, Ури, Цуг, Цюрих, Шаффхаузен, Швиц, Юра, Княжество Лихтенштейн), расположенного в Посольстве Российской Федерации в Швейцарии по адресу: Bern, Brunnadernrain 37, телефон для справок: (031) 352-05-66;

– избирательного участка № 8335 (кантоны Вале, Во, Женева, Невшатель, Фрибур), расположенного в Постоянном представительстве Российской Федерации при отделении ООН и других международных организациях в Женеве по адресу: Genève, Аvenue de la Paix 15, телефоны для справок: (022) 734-79-55, 734-90-83, в день голосования: (022) 733-18-70.

При себе необходимо иметь действительный заграничный паспорт гражданина Российской Федерации.