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четверг, 7 марта 2024 года   

"Праздники"

Дорогие читатели! Летом прошлого года мы рассказывали вам о фильме "Праздники" и знакомили с его автором - швейцарцем Антуаном Каттином.

Тем, кто не увидел ленту тогда, предоставляется вторая возможность благодаря Женевскому университету.

 

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