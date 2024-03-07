Дорогие читатели! Летом прошлого года мы рассказывали вам о фильме "Праздники" и знакомили с его автором - швейцарцем Антуаном Каттином.
Тем, кто не увидел ленту тогда, предоставляется вторая возможность благодаря Женевскому университету.
Их разыскивает РоссияНа днях стало известно, что министерство внутренних дел России разыскивает десять граждан Швейцарии. Кто они?
Результаты голосования 3 мартаПолучат ли швейцарские пенсионеры подарок в виде 13-й пенсии? И будет ли повышен пенсионный возраст?
О Мастерах и МаргаритахСовсем новый фильм Михаила Локшина по одному из самых известных произведений русской литературы чудом пробрался на швейцарские экраны. Правда, только по-русски.
Константин Митенев: В ожидании высылкиКак известный санкт-петербургский художник, работы которого выставлялись во многих странах мира, оказался в швейцарском миграционном центре, и можно ли рассчитывать на гуманность швейцарских властей?
О Мастерах и МаргаритахСовсем новый фильм Михаила Локшина по одному из самых известных произведений русской литературы чудом пробрался на швейцарские экраны. Правда, только по-русски.
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
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