Дорогие читатели! Летом прошлого года мы рассказывали вам о фильме "Праздники" и знакомили с его автором - швейцарцем Антуаном Каттином.

Тем, кто не увидел ленту тогда, предоставляется вторая возможность благодаря Женевскому университету.