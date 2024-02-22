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пятница, 23 февраля 2024 года   

Саша Филипенко в Женеве

Дорогие читатели, любящие книги Саши Филипенко!

С 6 по 10 марта в женевском выставочном центре Palexpo будет проходить традиционная Книжная ярмарка, в рамках которой организована встреча вашего любимого писателя с публикой.

Она состоится в воскресенье 10 марта с 15 до 16 ч. на сцене Boudoir. Вести беседу, в центре которой будет роман "Кремулятор", о котором мы недавно рассказывали, поручено Марине Скаловой, а переводить ее на французский - Мод Мабийар.

Все другие книги издательства Éditions Noir sur Blanc, о которых мы писали, вы найдете на его стенде - D435.

Приходите! Бесплатный билет на ярмарку можно скачать здесь

 

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