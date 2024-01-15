Редакция Нашей Газеты с удовольствием поддержала инициативу Женевского университета - провести круглый стол на тему, которая наверняка интересует многих наших читателей: Зачем сегодня учить русский?
Присоединяйтесь к беседе специалистов, использующих русский язык в самых разных областях, задавайте вопросы, обсуждайте ответы... Всю практическую информацию вы найдете здесь.
Лишенные счета в швейцарском банкеПо сообщениям Le Temps, некоторые клиенты кредитно-финансовых учреждений Швейцарии недавно получили письма с уведомлением о том, что их счета скоро будут закрыты – без объяснения причин.
Неравномерное налоговое бремя в ШвейцарииШвейцарские журналисты выяснили, в каких коммунах самые высокие налоги, а в каких – самые низкие.
Александр Архангельский: «Национальная память не полностью совпадает с государственной»В декабре 2023 года документальный фильм Александра Архангельского, Максима Курникова и Татьяны Сорокиной "Голод", рассказывающий о страшном голоде 1920-х годов, унесшем по меньшей мере пять миллионов жизней, и о международной солидарности вне идеологии и политики, был показан в Женевском университете. Александр Архангельский, бывший профессор московской Высшей школы экономики, бывший телеведущий, но по-прежнему журналист и писатель ответил на вопросы Нашей Газеты.
Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.
Финансовые прогнозы на 2024 годТеме инвестиций и состоянию мировой экономики был посвящен круглый стол, организованный журналом Le Temps.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
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