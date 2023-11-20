Александр Архангельский и его "Голод"

Редакция Нашей Газеты рада возможности выступить медиа-партнером особого вечера, организованного Русским кружком Женевского университета и Лабораторией Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа.

Перед вами выступит известный российский писатель, журналист и бывший ведущий телепередачи «Тем временем» Александр Архангельский. Он представит документальный фильм «Голод», снятый им вместе с Максимом Курниковым и Татьяной Сорокиной в 2022 году, и прочтет лекцию на тему «Сила и бессилие культуры: какое будущее для России».

Фильм будет показан в оригинальной русской версии с английскими субтитрами, а лекция будет прочитана по-русски, с переводом на французский.