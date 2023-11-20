Александр Архангельский и его "Голод"

Редакция Нашей Газеты рада возможности выступить медиа-партнером особого вечера, организованного Русским кружком Женевского университета и Лабораторией Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа.
Перед вами выступит известный российский писатель, журналист и бывший ведущий телепередачи «Тем временем» Александр Архангельский. Он представит документальный фильм «Голод», снятый им вместе с Максимом Курниковым и Татьяной Сорокиной в 2022 году, и прочтет лекцию на тему «Сила и бессилие культуры: какое будущее для России».
Фильм будет показан в оригинальной русской версии с английскими субтитрами, а лекция будет прочитана по-русски, с переводом на французский.
Российские олигархи в швейцарских банкахОбнародование имен новых ВИП-клиентов взволновало наших швейцарских коллег и всколыхнуло волнующий многих вопрос: каким образом крупные состояния российских олигархов просачиваются сквозь мелкое сито комплексной юридической оценки швейцарских банков?
Блеск и нищета рабовНесколько мыслей вслух после мировой премьеры фильма Юрия Быкова «Хозяин», состоявшейся в рамках 29-го Женевского международного кинофестиваля.
Барон Эдуард Фальц-Фейн – легенда двух мировИмя Эдуарда Александровича Фальц-Фейна встречалось на наших страницах в связи с тем, что именно он в течение многих лет поддерживал сохранение могилы Сонечки Достоевской на женевском Кладбище Королей. Сегодня, в годовщину его смерти, по просьбе его друзей мы предлагаем вашему вниманию более развернутый рассказ об этом незаурядном человеке.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
Неудавшийся маневр России в ЖеневеЖурналисты Le Temps обратили внимание на любопытный эпизод, имевший место во время завершившейся на прошлой неделе 349-й сессии Международной организации труда.
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