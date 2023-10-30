Юрий Быков : «Хозяин»

Дорогие читатели! В четверг, 9 ноября в 20.15 минут в зале Simon женевского кинотеатра Grütliв рамках 29-го Женевского международного кинофестиваля (giff.ch) состоится всемирная премьера триллера «Хозяин» (2023) российского режиссера Юрия Быкова. О чем речь? Герои фильма — семья Меньшовых, которая видит аварию на трассе и помогает спастись мужчине по фамилии Родин. Этот человек оказывается подполковником ФСБ. Завязывается дружба, которая, однако, вскоре становится для Меньшовых источником огромных проблем.

Напоминаем, что в 2014 году фильм Быкова «Дурак» был показан на Международном кинофестивале в Локарно и номинировался на главный приз – «Золотой Леопард». Вы можете прочитать о нем в нашем архивном материале.

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Chers lecteurs ! Dans le cadre du 29ème Festival international de cinéma de Genève (giff.ch) il y aura une première mondiale du nouveau thriller politique du cinéaste russe rebelle Yury Bykov « The Owner » (2023) – le 9 novembre à 20.15, à la salle Simon de « Grütli ». De quoi s’agit-t-il ? La vie d’un homme ordinaire prend un virage improbable quand il sauve la vie à un officier de haut rang des forces de sécurité lors d’un accident.

Pour rappel, en 2014 le film « The Fool » de Yury Bykov a été présenté au Festival de Locarno et nominé pour le Grand Prix, le Léopard d’Or. A lire dans nos archives.