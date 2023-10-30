Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 1 ноября 2023 года   

Юрий Быков : «Хозяин»

Дорогие читатели! В четверг, 9 ноября в 20.15 минут в зале Simon женевского кинотеатра Grütliв рамках 29-го Женевского международного кинофестиваля (giff.ch) состоится всемирная премьера триллера «Хозяин» (2023) российского режиссера Юрия Быкова. О чем речь? Герои фильма — семья Меньшовых, которая видит аварию на трассе и помогает спастись мужчине по фамилии Родин. Этот человек оказывается подполковником ФСБ. Завязывается дружба, которая, однако, вскоре становится для Меньшовых источником огромных проблем.

Напоминаем, что в 2014 году фильм Быкова «Дурак» был показан на Международном кинофестивале в Локарно и номинировался на главный приз – «Золотой Леопард». Вы можете прочитать о нем в нашем архивном материале

*****

Chers lecteurs ! Dans le cadre du 29ème Festival international de cinéma de Genève (giff.ch) il y aura une première mondiale du nouveau thriller politique du cinéaste russe rebelle Yury Bykov « The Owner » (2023) – le 9 novembre à 20.15, à la salle Simon de « Grütli ». De quoi s’agit-t-il ? La vie d’un homme ordinaire prend un virage improbable quand il sauve la vie à un officier de haut rang des forces de sécurité lors d’un accident.

Pour rappel, en 2014 le film « The Fool » de Yury Bykov a été présenté au Festival de Locarno et nominé pour le Grand Prix, le Léopard d’Or. A lire dans nos archives.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.12
CHF-EUR 1.05
CHF-RUB 103.1

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Юрий Быков : «Хозяин» | Yury Bykov : « The Owner »
четверг, 9 ноября 2023 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцария накренилась вправо

 Чего ожидать от обновленного состава парламента? И как новая расстановка сил может повлиять на принятие важных политических решений?

Всего просмотров: 760

Влияют ли бактерии на вес?

Бернская исследовательница Мария Луиза Балмер стала лауреатом премии имени Марии Гейм-Фёгтлин за исследование кишечных бактерий и их роли в развитии диабета и ожирения. Рассказываем, почему ее исследования могут быть интересны даже тем, кто далек от науки.

Всего просмотров: 494

«Антиэлитный» фонд в Женеве

 Сторонник теорий заговора создал в городе Кальвина финансовую организацию, вызывающую вопросы у экспертов.

Всего просмотров: 481
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

План отмены статуса S

 Швейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.

Всего просмотров: 7,019

Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени

 30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.

Всего просмотров: 1,650

Иммиграция и инновации

 В какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.

Всего просмотров: 1,889
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top