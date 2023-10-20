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пятница, 20 октября 2023 года   

ЛЕВ ПОНОМАРЕВ: Возможен ли мирный транзит власти в России?

По приглашению сообщества «Россия будущего – Швейцария» в Цюрихе с докладом о путях демократизации России выступит Лев Пономарев.

Лев Пономарев – диссидент, российский политик, правозащитник, сооснователь исторического общества «Мемориал», президент Института Андрея Сахарова в Париже. В конце 1980-х годов он стал одним из основателей и активистом участником движения, а затем и партии «Демократическая Россия». В 1994-1996 годах был депутатом Государственной Думы. В ноябре 1997-го выступил инициатором создания общероссийского правозащитного движения «За права человека» и занимал должность его исполнительного директора. К 2012 году к движению присоединились более 120 правозащитных организаций практически из всех регионов России. Как организатор многих оппозиционных и гражданских акций был неоднократно арестован. Пономарев был близким доверенным лицом всемирно известного российского правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова.

Встреча состоится 26 октября в 19:00 в Hottingersaal (Gemeindestrasse 54, 8032 Zürich).

После лекции будет организован ужин с Львом Пономаревым.

Заказать билеты и зарегистрироваться на ужин можно на сайте: https://eventfrog.ch/levponomarev

Доходы от продажи билетов будут использованы для покрытия расходов по аренде зала и организации приезда Льва Пономарева. 

 

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