АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ: Елена Грабенко — русская террористка между Лозанной и Херсоном (1907–1923)

Правление Русского кружка приглашает вас на очередное собрание Кружка. На этот раз мы послушаем Александра Дмитриева, который выступит с докладом на тему "Елена Грабенко — русская террористка между Лозанной и Херсоном (1907–1923)".

Александр ДМИТРИЕВ — историк, доктор Санкт-Петербургского университета, бывший профессор РГГУ и сотрудник НЛО, теперь исследователь Лаборатории истории науки и техники в EPFL. Автор книг, опубликованных в престижных издательствах (ЕУ, ВШЭ, НЛО и др.), в том числе: «Марксизм без пролетариата: Георг Лукач и ранняя франкфуртская школа» (2004), «Атлантида советского нацмодер- низма: формальный метод в Украине» (совместно с Г. Бабак, 2021); редактор сборников «Университет и город в России в начале 20 века» (2009), «Расписание перемен: очерки научной и образовательной политики, 1890–1940» (2012), «Историческая культура императорской России» (2012), «Науки о человеке: история дисциплин» (2015), «Сад ученых наслаждений» (2017).

Имя Елены Грабенко отдаленно знакомо специалистам по филологии или теории культуры — именно ей посвящена вдохновенная «Теория романа» Георга Лукача (1915-1920), завершающаяся неожиданной характеристикой Достоевского. Очевидно, что их странный брак был частью превращения Лукача из Савла в Павла: из сына директора крупного будапештского банка и близкого младшего друга Макса Вебера — в почитателя Бориса Савинкова и наркома просвещения недолговечной Советской республики. Но как и почему примерная выпускница херсонской гимназии и «героиня в духе Сони Мармеладовой» (по словам друзей Лукача) превратилась в переводчицу Ленина на немецкий? Биография Грабенко — пока скорее мозаика разрозненных и характерных «осколков эпохи», включая и любопытный швейцарский след.

Встреча состоится в среду 11 октября в 20:00 в аудитории Phil 211 Bâtiment des Philosophes (22, bd des Philosophes).