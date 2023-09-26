АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ: Елена Грабенко — русская террористка между Лозанной и Херсоном (1907–1923)

Правление Русского кружка приглашает вас на очередное собрание Кружка. На этот раз мы послушаем Александра Дмитриева, который выступит с докладом на тему "Елена Грабенко — русская террористка между Лозанной и Херсоном (1907–1923)".
Александр ДМИТРИЕВ — историк, доктор Санкт-Петербургского университета, бывший профессор РГГУ и сотрудник НЛО, теперь исследователь Лаборатории истории науки и техники в EPFL. Автор книг, опубликованных в престижных издательствах (ЕУ, ВШЭ, НЛО и др.), в том числе: «Марксизм без пролетариата: Георг Лукач и ранняя франкфуртская школа» (2004), «Атлантида советского нацмодер- низма: формальный метод в Украине» (совместно с Г. Бабак, 2021); редактор сборников «Университет и город в России в начале 20 века» (2009), «Расписание перемен: очерки научной и образовательной политики, 1890–1940» (2012), «Историческая культура императорской России» (2012), «Науки о человеке: история дисциплин» (2015), «Сад ученых наслаждений» (2017).
Имя Елены Грабенко отдаленно знакомо специалистам по филологии или теории культуры — именно ей посвящена вдохновенная «Теория романа» Георга Лукача (1915-1920), завершающаяся неожиданной характеристикой Достоевского. Очевидно, что их странный брак был частью превращения Лукача из Савла в Павла: из сына директора крупного будапештского банка и близкого младшего друга Макса Вебера — в почитателя Бориса Савинкова и наркома просвещения недолговечной Советской республики. Но как и почему примерная выпускница херсонской гимназии и «героиня в духе Сони Мармеладовой» (по словам друзей Лукача) превратилась в переводчицу Ленина на немецкий? Биография Грабенко — пока скорее мозаика разрозненных и характерных «осколков эпохи», включая и любопытный швейцарский след.
Встреча состоится в среду 11 октября в 20:00 в аудитории Phil 211 Bâtiment des Philosophes (22, bd des Philosophes).
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