СЕРГЕЙ ГЛЕБОВ: Парадоксы поселенческого колониализма на Дальнем Востоке Российской империи и СССР, 1850-е – 1930-е годы.

Правление Русского кружка приглашает вас на очередное собрание.



СЕРГЕЙ ГЛЕБОВ: Парадоксы поселенческого колониализма на Дальнем Востоке Российской империи и СССР, 1850-е – 1930-е годы.

СЕРГЕЙ ГЛЕБОВ – профессор истории в колледжах Смит и Амхерст в Массачусетсе, и сооснователь журнала «Ab Imperio». Он получил магистерскую степень в области исследования национализма в Центрально-Европейском университете в Будапеште,и PhD в университете Ратгерс (США). Среди его публикаций — книги «From Empire to Eurasia: Politics, Scholarship and Ideology in Russian Eurasianism, 1920s–1930s» (Northern Illinois UP, 2017); «Between Europe and Asia: The Origins, Theories, and Legacies of Russian Eurasia- nism» (Pittsburgh UP, 2015) (со-редактор с M. Bassin и M. Laruelle); «Регион в истории империи: исто- рические эссе о Сибири» (М., 2013); «Евразийство между империей и модерном: История в доку- ментах» (М., 2009). В настоящее время он занимается историей Дальнего Востока в Российской империи.

После присоединения бывших территорий Цинской империи по рекам Амур и Уссури, Дальний Восток Российской империи стал площадкой экспериментов поселенческого колониализма. Дальний Восток стал единственной территорией Российской империи, сравнимой с классическими примерами стран поселенческого колониализма, таких, как США, Канада, Австралия или Новая Зеландия. В своем выступлении Сергей Глебов сосредоточится на историческом развитии поселенческого колониализма на Дальнем Востоке, в частности, на том, как российские власти и общество воображали создание России в Тихоокеанском регионе, и к каким последствиям привело развитие проекта поселенческого колониализма.

Встреча состоится в четверг 14 сентября в 20:00 в аудитории Phil 211 Bâtiment des Philosophes (22, bd des Philosophes)