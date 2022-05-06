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суббота, 7 мая 2022 года   

Леонид Гозман: Хроника объявленной смерти - что будет с Россией?

Дорогие читатели! Думаем, многих из вас заинтересует тема лекции, которую прочтет в Лозаннском университете российский политик, президент общественного движения «Союз правых сил» Леонид Яковлевич Гозман.

 

 

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