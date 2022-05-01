Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

воскресенье, 1 мая 2022 года   

Евгений Осташевский : Футуристическая поэзия и массовая культура Москвы 1914 г.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.03
CHF-EUR 0.98
CHF-RUB 73.3

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцария будет лучше контролировать распределение украинских беженцев

 Новая система расселения украинских просителей убежища, отдельный портал для регистрации прошений, инициатива о предоставлении статуса S российским дезертирам и противникам войны, обновленные правила въезда в страну – читайте в нашем обзоре о последних решениях властей.

Всего просмотров: 2,869

Добровольцы из Швейцарии воюют в Украине

 С первой недели войны десятки добровольцев из Швейцарии изъявили желание сражаться на стороне Украины. Эти жители Конфедерации воюют или в составе Интернационального легиона территориальной обороны, или в других частях и подразделениях. Телевидению Романдской Швейцарии (RTS) удалось познакомиться с некоторыми из них и посвятить им репортаж, который мы посмотрели.

Всего просмотров: 1,901

Жиль Зильберштейн: «Путешествия в авторитарную Россию»

 Родившийся в Париже и давно живущий в Швейцарии журналист, писатель, поэт и издатель, изъездивший Россию вдоль и поперек, создал монументальную и очень личностную фреску сопротивления авторитарной власти от Екатерины Второй до Владимира Путина. Как нельзя более своевременную.

Всего просмотров: 1,673
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

«Надо срочно понять Путина»

 Мнение представителей Народной партии Швейцарии (UDC/SVP) часто выделяется из общего хора. Однако не считаться с ним было бы неправильно, если учесть, что именно эта консервативная партия, оцениваемая как правая или ультра-правая, занимает наибольшее число мест в Национальном совете, так называемой низшей палате парламента страны – 55 из 200.

Всего просмотров: 1,353

Добровольцы из Швейцарии воюют в Украине

 С первой недели войны десятки добровольцев из Швейцарии изъявили желание сражаться на стороне Украины. Эти жители Конфедерации воюют или в составе Интернационального легиона территориальной обороны, или в других частях и подразделениях. Телевидению Романдской Швейцарии (RTS) удалось познакомиться с некоторыми из них и посвятить им репортаж, который мы посмотрели.

Всего просмотров: 1,901

Когда работа не совместима с декретным отпуском

 Федеральный трибунал Швейцарии вынес решение, которое шокировало самих швейцарских парламентариев. Правда, кажется, только женщин среди них.

Всего просмотров: 2,207
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top