Жиль Зильберштейн: «Путешествия в авторитарную Россию»

Уважаемые читатели!

Многих из вас заинтересовало наше недавнее интервью с Жилем Зильберштейном. Теперь у вас есть возможность лично познакомиться с этим неординарным человеком.

11 мая 2022 года в 19.30 он будет представлять свою книгу и читать отрывки из нее в книжном магазине Librairie de la Louve в Лозанне.

Librairie de la Louve

Livres anciens et d'occasion

place de la Louve 3

1003 Lausanne

021/3121051

После презентации вы сможете побеседовать с автором и даже выпить с ним на брудершафт!