Жиль Зильберштейн: «Путешествия в авторитарную Россию»

Уважаемые читатели!
Многих из вас заинтересовало наше недавнее интервью с Жилем Зильберштейном. Теперь у вас есть возможность лично познакомиться с этим неординарным человеком.
11 мая 2022 года в 19.30 он будет представлять свою книгу и читать отрывки из нее в книжном магазине Librairie de la Louve в Лозанне.
Librairie de la Louve
Livres anciens et d'occasion
place de la Louve 3
1003 Lausanne
021/3121051
После презентации вы сможете побеседовать с автором и даже выпить с ним на брудершафт!
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Добровольцы из Швейцарии воюют в УкраинеС первой недели войны десятки добровольцев из Швейцарии изъявили желание сражаться на стороне Украины. Эти жители Конфедерации воюют или в составе Интернационального легиона территориальной обороны, или в других частях и подразделениях. Телевидению Романдской Швейцарии (RTS) удалось познакомиться с некоторыми из них и посвятить им репортаж, который мы посмотрели.
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