Архитектурный аукцион "Нет войне"

«Нет войне». 30 апреля в Цюрихе пройдет необычный аукцион. Более тридцати работающих в Швейцарии архитекторов разных национальностей выставляют на продажу свои рисунки, начальная стоимость некоторых не превышает 10 франков. Все собранные средства организаторы – среди которых автор Нашей Газеты Леонид Слонимский и его архитектурное бюро «Космос» – перечислят на гуманитарную помощь украинцам. Вся практическая информация – на афише.
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