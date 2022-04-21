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пятница, 22 апреля 2022 года   

Архитектурный аукцион "Нет войне"

«Нет войне». 30 апреля в Цюрихе пройдет необычный аукцион. Более тридцати работающих в Швейцарии архитекторов разных национальностей выставляют на продажу свои рисунки, начальная стоимость некоторых не превышает 10 франков. Все собранные средства организаторы – среди которых автор Нашей Газеты Леонид Слонимский и его архитектурное бюро «Космос» – перечислят на гуманитарную помощь украинцам. Вся практическая информация – на афише.

 

 

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Архитектурный аукцион "Нет войне" | "No war" - vente aux enchères
суббота, 30 апреля 2022 года
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