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пятница, 25 марта 2022 года   

Показ фильма Олега Сенцова в Женеве

4 апреля в 19.00 в женевском кинотеатре Les Cinémas du Grütli состоится показ фильма «Носорог» украинского режиссера Олега Сенцова. После просмотра ленты запланирована дискуссия с живущим в Швейцарии украинским режиссером Никитой Кривошеевым, а также швейцарским режиссером, профессором кафедры кино Высшей школы искусств и дизайна (HEAD) Оливье Зюшуа; подтверждается участие по видео режиссера Олега Сенцова и продюсера фильма Дениса Иванова. Все доходы от вечера будут переданы съемочной группе в Украине.

 

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