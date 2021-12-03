Мнемопоэтика травм 20 века: история и культура

Секция славянских языков Университета Лозанны продолжает радовать нас приглашениями на интересные встречи. На этот раз речь идет не об отдельной лекции, а о целой трехдневной конференции. Ее со-организаторами стали Университет Лозанны и Центр изучение русского и европейского еврейства Леонида Невзлина, а Наша Газета выступила в роли информационного партнера.

Из-за новых санитарных ограничений и общей нестабильности устроители должны были проявить массу изобретательности, чтобы в насыщенной программе не появились дыры. Их не будет! А все те, кого интересуют не перестающие быть больными вопросы, смогут виртуально присутствовать в аудитории благодаря ZOOM. Надо только вовремя зарегистрироваться и проделать все технические манипуляции, чтобы ничего не пропустить.

Все логистические подробности указаны здесь. Чтобы ознакомиться с программой, нажмите, пожалуйста, на слово "Documents" справа.

Познавательного вам времяпрепровождения!