Лекция: "Академический плагиат и академическая коррупция"

Правление Русского кружка приглашает вас на очередное собрание Кружка, тема которого
СЕРГЕЙ ЗЕНКИН: Академический плагиат и академическая коррупция
Сергей Николаевич Зенкин – российский филолог, доктор филологических наук, автор исследований по теории литературы, французской литературе, истории идей. Работает в РГГУ (Москва), Высшей школе экономики (Санкт-Петербург), Свободном университете (Москва). С 2004 г. – председатель Комиссии по литературе и интеллектуальной культуре Франции при Российской академии наук. Член Европейской академии. Две его последних книги – «Теория литературы. Проблемы и результаты» (Москва, 2018) и «La Forme et l’énergie. L’esthétique du formalisme russe» (Clermont-Ferrand, 2018).
В последние десятилетия в разных странах, и особенно в России, приняла опасные масштабы фальсификация научных и учебно-аттестационных работ – то, что называют «списыванием», «плагиатом», «подлогом» и т. п. Такое происходит на всех уровнях, от школьных и студенческих сочинений до докторских диссертаций, и дискредитирует всю систему образования и научных исследований. Каковы причины этой порчи, почему государство плохо справляется с нею, и что может сделать общество, чтобы ее преодолеть?
Встреча состоится в понедельник 18 октября в 20 ч. в аудитории В 109 главного корпуса Университета (Uni-Bastions - 5 rue de Candolle)
Закон о Covid-19 как яблоко раздора28 ноября граждане Швейцарии будут голосовать по поправке к закону о Covid-19 от 19 марта 2021 года. По мнению комитета по проведению референдума, пересмотр этого закона вносит раскол в швейцарское общество и ведет к массовому наблюдению за каждым.
Журналисты открыли ящик ПандорыПосле Swiss Leaks, Luxembourg Leaks и Panama Papers мир потрясла публикация результатов расследования под названием Pandora Papers об оффшорах глав государств и чиновников. Авторы упоминают известных личностей из России, Украины и других стран.
Теодор Курентзис и musicAeterna в резиденции в ЛюцернеКак здорово, что свою первую международную резиденцию знаменитый дирижер решил провести именно в Швейцарии! В программе – концерты, мастер-классы, показы фильмов, выставка, дискуссии…
Сколько стоит обучение в Швейцарии?Плата за семестр в швейцарских университетах варьируется от кантона к кантону, причем в некоторых учебных заведениях иностранные студенты вынуждены платить больше, чем их швейцарские сверстники.
Приложение для подготовки к тесту на натурализациюКантон Во разместил на своем сайте два интерактивных инструмента для тренировки к тесту на базовые знания о Швейцарии в рамках процедуры получения гражданства. Приложениями могут воспользоваться все, кто интересуется историей Конфедерации и кантона.
Референдум 26 сентября: и «да», и «нет»На очередном всенародном голосовании жители Швейцарии выразили свое мнение о «браке для всех» и об «Инициативе 99%».
Добавить комментарий