Лекция: "Академический плагиат и академическая коррупция"

Правление Русского кружка приглашает вас на очередное собрание Кружка, тема которого

СЕРГЕЙ ЗЕНКИН: Академический плагиат и академическая коррупция

Сергей Николаевич Зенкин – российский филолог, доктор филологических наук, автор исследований по теории литературы, французской литературе, истории идей. Работает в РГГУ (Москва), Высшей школе экономики (Санкт-Петербург), Свободном университете (Москва). С 2004 г. – председатель Комиссии по литературе и интеллектуальной культуре Франции при Российской академии наук. Член Европейской академии. Две его последних книги – «Теория литературы. Проблемы и результаты» (Москва, 2018) и «La Forme et l’énergie. L’esthétique du formalisme russe» (Clermont-Ferrand, 2018).

В последние десятилетия в разных странах, и особенно в России, приняла опасные масштабы фальсификация научных и учебно-аттестационных работ – то, что называют «списыванием», «плагиатом», «подлогом» и т. п. Такое происходит на всех уровнях, от школьных и студенческих сочинений до докторских диссертаций, и дискредитирует всю систему образования и научных исследований. Каковы причины этой порчи, почему государство плохо справляется с нею, и что может сделать общество, чтобы ее преодолеть?

Встреча состоится в понедельник 18 октября в 20 ч. в аудитории В 109 главного корпуса Университета (Uni-Bastions - 5 rue de Candolle)