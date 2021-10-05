Лекция: "Понятие аристократии в России в XVIII и XIX вв.: представления и реальности"

Правление Русского Кружка приглашает вас на очередное собрание.
ВЛАДИМИР БЕРЕЛОВИЧ: Понятие аристократии в России в XVIII и XIX вв.: представления и реальности
Владимир Берелович, почетный профессор Женевского университета и Высшей школы по социальным наукам (EHESS) в Париже, историк-славист, автор многочисленных статей и книг, таких как «Советизация русской школы, 1917–1931», «Россия–СССР, 1914–1991, перемены во взглядах», «История Санкт-Петербурга» (совм. с О. Медведковой), «Великий русский век: от Александра I до Николая II» и многих работ по социокультурной истории и особенно по истории воспитания и образования в России XVIII–XX вв. Член редколлегии журн. «Cahiers du monde russe». Переводчик А. Зиновьева, И. Бабеля, В. Маяковского, И. Бродского и др.
В данный момент работает над новой биографией Л. Н. Толстого. Речь идет о том, как слово и понятие «аристократия», «аристократы», отсутствующие в русском языке до начала XVII-го века, наложились на русские социальные реалии и породили в русской культуре ХХ-го века и в представлениях элит целый ряд отношений и реакций, идущих от самовосхваления вплоть до резкого уничижения, но отличавшихся большей частью своей амбивалентностью и постоянными сравнениями с западноевропейским миром. В качестве последнего примера выбран Лев Толстой, в творчестве которого эта амбивалентность особенно наглядна.
Встреча состоится в среду 6-го октября в 20:00 в аудитории B111 главного корпуса университета Uni-Bastions – 5, rue de Candolle
Закон о Covid-19 как яблоко раздора28 ноября граждане Швейцарии будут голосовать по поправке к закону о Covid-19 от 19 марта 2021 года. По мнению комитета по проведению референдума, пересмотр этого закона вносит раскол в швейцарское общество и ведет к массовому наблюдению за каждым.
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Приложение для подготовки к тесту на натурализациюКантон Во разместил на своем сайте два интерактивных инструмента для тренировки к тесту на базовые знания о Швейцарии в рамках процедуры получения гражданства. Приложениями могут воспользоваться все, кто интересуется историей Конфедерации и кантона.
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Сколько стоит обучение в Швейцарии?Плата за семестр в швейцарских университетах варьируется от кантона к кантону, причем в некоторых учебных заведениях иностранные студенты вынуждены платить больше, чем их швейцарские сверстники.
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