Станислав Смирнов: Математика – искусство или наука?

На следующей неделе в Женевском университете уже в 19-й раз пройдет Коллоквиум Райта, по имени американского ученого, изобретателя и бизнесмена Х. Дадли Райта, жившего в Женеве с 1965 года до самой своей смерти в январе 1992-го. Завещанная им сумма, своеобразное и вполне материальное «спасибо» принявшему его и полюбившемуся ему городу, позволяет организовывать, каждые два года, встречу ученых высочайшего уровня, открытую для всех, кого интересует наука.
Коллоквиум этого года, проходящий в режиме онлайн, посвящен математике. Каждый вечер со 2 по 6 ноября 2020 года у вас есть уникальная возможность послушать, не выходя из дома, лекции блестящих представителей этой самой чистой из наук. Или самого чистого из искусств?
Именно об этом будет рассуждать, 6 ноября в 20.30, выдающийся российский математик, профессор Женевского университета Станислав Смирнов, с которым мы познакомились еще в далеком 2010 году, когда он получил высшую профессиональную награду – Медаль Филдса. И сразу познакомили с ним вас – через эксклюзивное интервью.
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