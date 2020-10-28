Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 29 октября 2020 года   

Станислав Смирнов: Математика – искусство или наука?

На следующей неделе в Женевском университете уже в 19-й раз пройдет Коллоквиум Райта, по имени американского ученого, изобретателя и бизнесмена Х. Дадли Райта, жившего в Женеве с 1965 года до самой своей смерти в январе 1992-го. Завещанная им сумма, своеобразное и вполне материальное «спасибо» принявшему его и полюбившемуся ему городу, позволяет организовывать, каждые два года, встречу ученых высочайшего уровня, открытую для всех, кого интересует наука.

Коллоквиум этого года, проходящий в режиме онлайн, посвящен математике. Каждый вечер со 2 по 6 ноября 2020 года у вас есть уникальная возможность послушать, не выходя из дома, лекции блестящих представителей этой самой чистой из наук. Или самого чистого из искусств?

Именно об этом будет рассуждать, 6 ноября в 20.30, выдающийся российский математик, профессор Женевского университета Станислав Смирнов, с которым мы познакомились еще в далеком 2010 году, когда он получил высшую профессиональную награду – Медаль Филдса. И сразу познакомили с ним вас – через эксклюзивное интервью.

Найти полную информацию о событии можно здесь.


 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.1
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 85.05

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: сведите к минимуму социальные контакты

 С таким призывом представители рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 обратились к населению Швейцарии.

Всего просмотров: 2,178

Covid-19: очередное ужесточение противоэпидемических мер

 В последнее время в Швейцарии резко возросло число заражений новым коронавирусом и связанных с этим госпитализаций. Чтобы остановить распространение инфекции и избежать перегрузки отделений интенсивной терапии, Федеральный совет принял меры, направленные на сокращение количества межличностных контактов.

Всего просмотров: 1,569

Разрешение на пребывание за пару сотен тысяч франков

 Состоятельные иностранцы могут получить вид на жительство в Швейцарии, если они платят паушальный налог. За последние 12 лет этой возможностью воспользовались, согласно исследованию телеканала RTS, 653 человека, причем 30% из них – россияне.

Всего просмотров: 1,356
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Тюрьма есть тюрьма. Даже в Швейцарии

 Фото - Наша газета Условия отбывания наказания в швейцарских тюрьмах обсуждали доктора и юристы из Междисциплинарного центра по вопросам медицины, этики и швейцарского права при Цюрихском университете, где недавно прошел коллоквиум под названием «Смерть в тюрьме».

Всего просмотров: 20,266

Covid-19: очередное ужесточение противоэпидемических мер

 В последнее время в Швейцарии резко возросло число заражений новым коронавирусом и связанных с этим госпитализаций. Чтобы остановить распространение инфекции и избежать перегрузки отделений интенсивной терапии, Федеральный совет принял меры, направленные на сокращение количества межличностных контактов.

Всего просмотров: 1,569

Швейцарцы в долгах, как в шелках

 Задолженность швейцарцев составляет более 130% ВВП Конфедерации и уже в этом году может превысить 140% из-за пандемии, отмечают эксперты аналитического центра Avenir Suisse.

Всего просмотров: 720
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top