Умер Юрий Темирканов

Редакция Нашей Газеты с глубоким прискорбием сообщает о кончине выдающегося российского музыканта, бывшего главного дирижера Академического симфонического оркестра и худрука Петербургской филармонии Юрия Темирканова, многолетнего постоянного читателя и верного друга нашего издания. 10 декабря ему исполнилось бы 85 лет. Музыкальный мир понес невосполнимую утрату, незаменимые есть. В память о Юрии Хатуевиче предлагаем вам прочитать наше архивное интервью и послушать Шестую симфонию П. И. Чайковского в его неподражаемом исполнении. Запись 1983 года.
Камерный Рахманинов. Для всех и бесплатноГруппа преподавателей Женевской консерватории решила сделать подарок всем любителям творчества великого русского композитора.
«Антиэлитный» фонд в ЖеневеСторонник теорий заговора создал в городе Кальвина финансовую организацию, вызывающую вопросы у экспертов.
Две звезды в Женевской консерватории4 декабря два знаменитых музыканта, Евгений Кисин и Томас Хэмпсон, выйдут на сцену Женевской консерватории в качестве драматических артистов. С легкой руки Ассоциации Avetis.
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.