Умер Юрий Темирканов

Редакция Нашей Газеты с глубоким прискорбием сообщает о кончине выдающегося российского музыканта, бывшего главного дирижера Академического симфонического оркестра и худрука Петербургской филармонии Юрия Темирканова, многолетнего постоянного читателя и верного друга нашего издания. 10 декабря ему исполнилось бы 85 лет. Музыкальный мир понес невосполнимую утрату, незаменимые есть. В память о Юрии Хатуевиче предлагаем вам прочитать наше архивное интервью и послушать Шестую симфонию П. И. Чайковского в его неподражаемом исполнении. Запись 1983 года.