Умер Ален Делон

Знаменитый французский актер Ален Делон скончался в возрасте 88 лет. Как сообщили в коммюнике трое его детей, Ален Фабьен, Анушка и Антони, а также его собака Лубо, он «ушел спокойно в своем доме в Души», окруженном 120 гектарами земли и высокой стеной, призванной защитить от любопытных. Перенесите акцент в названии поместья со второго слога, как принято во французском, на первый, и получится… Надеемся, душа Алена Делона теперь успокоится, и предлагаем вашему вниманию наш архивный материал об одном из самых красивых мужчин 20 века и прекрасном артисте.