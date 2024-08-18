Знаменитый французский актер Ален Делон скончался в возрасте 88 лет. Как сообщили в коммюнике трое его детей, Ален Фабьен, Анушка и Антони, а также его собака Лубо, он «ушел спокойно в своем доме в Души», окруженном 120 гектарами земли и высокой стеной, призванной защитить от любопытных. Перенесите акцент в названии поместья со второго слога, как принято во французском, на первый, и получится… Надеемся, душа Алена Делона теперь успокоится, и предлагаем вашему вниманию наш архивный материал об одном из самых красивых мужчин 20 века и прекрасном артисте.
Швейцария ООН не верит?Некоторые действия Конфедерации на международной сцене продолжают удивлять. С одной стороны, она не принимает на веру результаты административного расследования ООН по поводу БАПОР, а с другой – дистанцируется от новой мирной инициативе по Украине.
Лучший театр мира в Цюрихе и ЖеневеВ августе и сентябре в Швейцарии по традиции пройдут важнейшие международные фестивали - сначала Theater Spektakel в Цюрихе, потом La Bâtie в Женеве. Рассказываем о тех событиях в их программе, которые могут особенно заинтересовать наших читателей.
Швейцарские активы Сулеймана КеримоваПо информации Le Temps, Конфедерация заморозила 1,3 миллиарда франков, предположительно принадлежащих российскому олигарху.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Швейцарские активы Сулеймана КеримоваПо информации Le Temps, Конфедерация заморозила 1,3 миллиарда франков, предположительно принадлежащих российскому олигарху.