Скончался Алексей Головин

Редакция Нашей Газеты с прискорбием сообщает о кончине Алексея Федоровича Головина (1945-2023), прекрасного пианиста и педагога, в течение многих лет преподававшего в Женевской Консерватории. В далеком 2008 году он стал одним из первых гостей рубрики Наши люди. Алексей Федорович скончался 12 июля после долгой болезни, буквально до последней минуты сохранив свое искрометное чувство юмора. Именно таким, рассказывающим анекдоты, он останется в памяти его многочисленных друзей.
Прощание состоится 18 июля 2023 года в 10 ч. 30 в православном приходе святой Троицы - св. Екатерины по адресу chemin des Cornillons 12, 1292 Chambesy.
«Люкс начинается с пяти миллионов»По наблюдениям сотрудников женевского агентства недвижимости Pilet & Renaud, война в Украине не повлияла на высший сегмент рынка, а некоторые инициативы политиков нуждаются в разъяснениях.
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
«Тихий час» для аутистовС интересной инициативой выступил цюрихский супермаркет.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.