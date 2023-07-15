Скончался Алексей Головин

Редакция Нашей Газеты с прискорбием сообщает о кончине Алексея Федоровича Головина (1945-2023), прекрасного пианиста и педагога, в течение многих лет преподававшего в Женевской Консерватории. В далеком 2008 году он стал одним из первых гостей рубрики Наши люди. Алексей Федорович скончался 12 июля после долгой болезни, буквально до последней минуты сохранив свое искрометное чувство юмора. Именно таким, рассказывающим анекдоты, он останется в памяти его многочисленных друзей.

Прощание состоится 18 июля 2023 года в 10 ч. 30 в православном приходе святой Троицы - св. Екатерины по адресу chemin des Cornillons 12, 1292 Chambesy.