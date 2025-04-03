Швейцария облагается высокими налогами

Вопрос о тарифах стал темой специального заседания Федерального совета в среду. Официального заявления сделано не было, но Швейцария, похоже, делалавсе возможное, чтобы склонить на свою сторону Соединенные Штаты.

В распоряжении телеканал SRF оказалось письмо, которое представитель Федерального совета по торговым соглашениям направил в администрацию Трампа три недели назад. В нем говорится, что в Швейцарии нет жестких правил в отношении искусственного интеллекта и социальных сетей. В нем не сказано «в отличие от Европейского союза», но это подразумевается.

Европейские фондовые рынки завершили день в среду снижением в преддверии ожидаемого в тот же вечер объявления о масштабном повышении тарифов в США, обещанном Дональдом Трампом. Париж потерял 0,22%, Франкфурт - 0,66%, Лондон - 0,30%, Милан - 0,27%. В свою очередь, Нью-Йоркская фондовая биржа завершила среду на положительной территории, несмотря на более низкое открытие. Инвесторы выразили надежду, что волна новых тарифов, о которых Трамп должен был объявить в конце дня, окажется более умеренной, чем ожидалось. Индекс Dow Jones вырос на 0,56 %, индекс Nasdaq - на 0,87 %, а более широкий индекс S&P 500 - на 0,67 %.

И вот на лужайке перед Белым домом Дональд Трамп рассказал всему миру о светлом американском будущем, об «экономической декларации независимости» и о «золотом веке» для своей страны. «На протяжении десятилетий наша страна была разграблена, разворована, изнасилована и опустошена ближними и дальними странами, союзниками и врагами», - заявил он. «Сегодня в Америке День освобождения», - написал американский президент в своей социальной сети Truth в среду.

После чего огласил список вводимых таможенных пошлин по всему миру: швейцарские товары облагаются налогом в 31%, товары из ЕС - в 20%.

Согласно таблице, представленной президентом Трампом во время долгожданной речи в саду Белого дома, эти пошлины являются ответом на тарифы в 61 %, взимаемые Швейцарией с американских товаров.