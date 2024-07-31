Поезда TGV между Швейцарией и Францией отменены

Движение на линии между Парижем и Лионом полностью прервано из-за непогоды. Это привело к отмене всех высокоскоростных поездов Lyria между Францией и Швейцарией. По предварительным оценкам, инцидент затронет около 80 000 пассажиров.

Продолжительность неполадок пока не определена. Ожидается, что движение возобновится в 14:00, но перебои могут продолжаться в течение всего дня.

Напомним, что это уже второй сбой за неделю: несколько дней назад движение TGV было остановлено после диверсии на оптоволоконных кабелях, используемых для передачи информации о безопасности водителям.

Проверяйте возможные изменения перед поездкой и уточняйте информацию у проводников.